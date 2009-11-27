У Нью-Йорку відслужили панахиду за жертвами голодомору в Україні

В Соборі Святого Патрика в Нью-Йорку відбулася традиційна щорічна панахида з нагоди річниці Голодомору – геноциду в Україні у 1932-1933 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Олег ШАМШУР, постійний представник України при ООН Юрій СЕРГЄЄВ, генеральний консул України в Нью-Йорку Сергій ПОГОРЕЛЬЦЕВ, вищі представники духовенства Української православної церкви в США митрополит КОСТЯНТИН та архієпископ АНТОНІЙ і Української греко-католицької церкви митрополит Стефан СОРОКА, провідники української громади, сенатор Конгресу США Чарльз ШУМЕР, представники дипломатичного корпусу, зокрема місії США при ООН. Окреме привітання надіслала сенатор Конгресу США Кірстен ДЖІЛІБРАНТ.

Вже традиційно напередодні цих поминальних заходів Президент США Барак ОБАМА оприлюднив своє звернення до українського народу. Він наголосив на мужності й витривалості українського народу, який пережив ті страхіття й нині будує вільну та демократичну країну. Б.ОБАМА підкреслив, що Голодомор має стати уроком і застереженням проти повторення подібних трагедій у майбутньому.

Сенатор Ч.Шумер у своїй промові висловив глибокі співчуття українському народові, наголосивши, що 10 мільйонів загинули внаслідок політики голодомору – геноциду диктатора Йосипа Сталіна.

У своєму виступі О.ШАМШУР відзначив значне підвищення уваги до проблематики Голодомору та визнання цього жахливого злочину Й.Сталіна і його поплічників у США та інших країнах світу протягом останніх років. Присутні на панахиді привітали новину про проведення в Україні конкурсу на найкращій дизайн меморіалу жертвам Голодомору, який найближчим часом має бути встановлений в американській столиці. Водночас О.ШАМШУР закликав учасників зібрання подвоїти зусилля з тим, щоб світ ще більше дізнався про цей страшний злочин проти людства.