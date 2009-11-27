У справі про геноцид з'являються нові документи

Кримінальна справа, порушена Служби безпеки України за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках, поповнюється новими документами, які стосуються Голодомору в Україні.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, про це заявив директор архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ на прес-конференції «Річниця Голодомору. Уроки історії».

«На сьогодні справа нараховує майже 3,5 тисячі документів, знайдено 3186 книг реєстрації актів смерті, отримано свідоцтва близько 2 тисяч свідків, котрі пережили Голодомор. Крім того, знайдено 857 місць масових поховань жертв Голодомору, встановлено 735 населених пунктів, які були віднесені до режиму так званих чорних дощок», - сказав директор архіву СБУ.

За його словами, сьогодні слідчі чекають на результати цілої низки експертиз, а також документи від іноземних колег, яких планується використовувати у кримінальній справі за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках, порушеній 22 травня поточного року.

«Найважливішим підсумком розгляду цієї кримінальної справи має стати констатація факту злочину, спрямованого проти українців», - сказав В.В’ЯТРОВИЧ.

Крім того, він вважає, що в Україні не повинна діяти Комуністична партія.

«Якщо Компартія України позиціонує себе як правонаступниця Комуністичної партії Радянського Союзу, вона має нести відповідальність за злочини свого попередника, зокрема, за Голодомор 1932-1933 років», - упевнений В.В’ЯТРОВИЧ.

«Комунізм, як ідеологію, має бути засуджено в Україні і, по суті, прирівняно до нацизму, тому що і нацизм, і комунізм - злочинні ідеології, втілення яких у життя завдало величезних втрат українському народу», – заявив В.В’ЯТРОВИЧ.

Довідка УНІАН. 22 травня 2009 року СБУ після розслідування обставин трагедії спільно з Генпрокуратурою та Інститутом національної пам`яті, керуючись міжнародними конвенціями з прав людини, порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального Кодексу України.