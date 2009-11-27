Ющенко просить не викидати на вулицю "Українську енциклопедію"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав депутатів Київради врегулювати питання з приміщенням видавництва «Українська енциклопедія» імені Миколи Бажана.

Як передає кореспондент УНІАН, на слуханнях Київради, що розпочалися 26 листопада, секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ поінформував депутатів, що йому телефонував Президент й ініціював терміновий розгляд питання щодо приміщення, в якому працювало зазначене видавництво.

На прохання О.ДОВГОГО озвучити свої пропозиції депутат міськради Павло ТЕСЛЕНКО, який є членом постійної комісії з питань власності, запропонував створити робочу групу для детального вивчення ситуації.

«Питання це складне, тому я б запропонував створити депутатську комісію, як це прийнято в нас, і буквально на наступній сесію детально розібратися й доповісти по ситуації. І на наступній сесії прийняти відповідне рішення», - сказав П.ТЕСЛЕНКО.

О.ДОВГИЙ зазначив, що до нього з цього питання також звертались дуже поважні представники інтелігенції, зокрема Дмитро ПАВЛИЧКО та Іван ДРАЧ.

«Питання кричуще й потребує якнайшвидшого вирішення», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Після цього він запропонував депутатам проголосувати за пропозицію П.ТЕСЛЕНКА щодо створення робочої групи, яка у найкоротші терміни має розробити відповідний проект рішення спільно з профільними комісіями Київради.

Цю пропозицію підтримали 80 зі 101 депутата Київради, присутнього в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що 29 жовтня депутати Київради позбавили приміщень три заклади культури.

“Після сесії 29 жовтня до списку культурних поразок додалося 3 нових об`єкти: видавництва "Книга пам`яті України" й "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана, а також редакція дитячого журналу "Соняшник". Всі вони знаходилися за адресою: Богдана Хмельницького, 51а. Ці три заклади культури були позбавлені права оренди більшістю депутатських голосів", - повідомив О.БРИГИНЕЦЬ.