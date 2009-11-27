Україна погодилась на спрощення процедури розгляду заяв Євросудом

Постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН від держави підписав Протокол 14-bis Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, протокол 14bis був розроблений з метою забезпечення реалізації невідкладних реформ Європейського суду з прав людини, покликаних сприяти виведенню цієї унікальної судової установи з її нинішнього кризового стану, спричиненого невідповідністю потужності суду з розгляду справ дедалі зростаючому потоку позовів громадян європейських держав щодо порушень останніми їхніх прав за Європейською конвенцією з прав людини.

Цим кроком Україна як країна-член Ради Європи продемонструвала свою відданість наріжним цінностям демократії та верховенства права, в центр захисту яких покладена Європейська конвенція з прав людини, ключовим механізмом контролю виконання державами своїх зобов’язань за якою саме і є Європейський суд з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, протокол №14-bis Європейської конвенції з прав людини, який набув чинності 1 жовтня, закріплює дві процедури стосовно кількості суддів, що розглядають заяви і виносять ухвалу щодо доцільності їх прийняття по суті.

Так, рішення щодо відхилення явно неприйнятних заяв може бути винесене одним суддею. Раніше для цього було потрібне вирішення комітету з трьох суддів. Крім того, протоколом передбачено, що Комітет, який складається з трьох суддів, може приймати заяви з грунтовних справ і справах, де є обгрунтоване прецедентне право, і приймати рішення по їх суті. Раніше ці справи розглядалися палатами, що складаються з семи суддів, або ж Великою палатою (з 17 суддів).

Протокол №14-bis Європейської конвенції з прав людини передбачений як тимчасовий захід до набуття чинності Протоколом №14. Цей документ не набув чинності, оскільки для цього необхідна його ратифікація всіма членами Ради Європи. Протокол ратифікували всі держави-члени, крім Російської Федерації.