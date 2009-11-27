Прес-конференція на тему: “Епідемія ВІЛ в Україні продовжує розвиватись на тлі позитивних світових тенденцій”

30 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться спільна прес-конференція системи ООН на відзначення Всесвітнього Дня Боротьби зі СНІД 2009 р. на тему: “Епідемія ВІЛ в Україні продовжує розвиватись на тлі позитивних світових тенденцій”. На прес-конференції буде представлено нові глобальні, регіональні та українські показники з ВІЛ/СНІДу. Будуть обговорені ключові проблеми, з якими стикається Україна у своїй відповіді на епідемію, причини погіршення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та шляхи збільшення ефективності національних заходів з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Учасники: Юкіє Мокуо, в.о. координатора ООН в Україні, представник Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; професор Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України; доктор Анна Шакарішвілі, координатор ЮНЕЙДС в Україні; доктор Гундо Вайлер, керівник групи з питань інфекційних хвороб Бюро ВООЗ в Україні, Голова Тематичної групи ООН з питань ВІЛ/СНІД (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 499-11-72/70; Tsarenkoo@unaids.org Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.