30 листопада - 13-00 - Відбудеться міжнародна акція протесту на захист художника Олександра Володарського, який сидить за гратами. Мета акції - передача петиції на підтримку Володарського Президенту України Віктору Ющенку. Акції пройдуть біля посольств України в Москві, Мінську, Берліні. Одночасно буде пікетуватися Секретаріат Президента в Києві і обласні держадміністрації в Харкові, Луганську, Донецьку, Черкасах, Хмельницькому та інших містах. Телефони: 067 404-26-46 (Київ), 095 349-53-25 (Харків), 050 888-69-79 (Луганськ), 050 102-34-52 (Донецьк), 097 888-40-20 (Черкаси).