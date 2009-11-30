Лукашенко ініціює кампанію за скасування смертної кари

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО ініціює низку заходів, щоб змінити ставлення народу до питання смертної кари.

Як повідомляє Газета.ру, він сказав: «У нас це питання (встановлення смертної кари) було вирішено демократично: на референдумі практично 90% населення висловилися за цей захід».

Разом із тим, на запитання про можливість проведення кампанії, яка змінила б ставлення народу до цієї теми, О.ЛУКАШЕНКО відповів: «Ми тиждень тому визначилися, що починаємо низку заходів у цьому напрямку, починаючи з парламентських слухань і підняття цієї теми в ЗМІ».

«Вирішальною (у питанні скасування смертної кари) буде думка народу», – підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Білорусь є єдиною країною в Європі, де практикується смертна кара. У листопаді 1996 року було проведено республіканський референдум, до питань якого було включено питання про скасування смертної кари. Проти скасування смертної кари проголосувало 80,44% виборців.