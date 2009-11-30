В Одесі відбулося два мітинги на підтримку свободи слова

У суботу на Думській площі Одеси відбувся мітинг, організований громадською організацією «Вільна Одеса» і рухом «Комітет оборони Одеси» під гаслом «За свободу ЗМІ від олігархів». А біля пам`ятника Дюку де Ришельє провели котракцію активісти партії «Родина», знятої з реєстрації Мін’юстом України, підприємці ринків «Північний», «Куяльник» та інші опоненти міської влади.

Учасники мітингу на Думській площі, які зажадали від Ігоря МАРКОВА, Олексія КОЗАЧЕНКА, Олексія КОСТУСЄВА припинити маніпулювання свободою слова, тримали в руках плакати: «Свобода слова – не товар, Костусєв – не покупець», «Януковичу – так, Костусєву – ні!», «Град» і «Арт» - на службі олігархів».

Звертаючись до присутніх, лідер «Вільної Одеси» Марк СОКОЛОВ заявив: «Група олігархів і політичних ділків, які нажили бандитським шляхом в 90-х роках капітали і скуповують підприємства і телеканали, намагаються навмисно дестабілізувати ситуацію в місті, провокують громадське протистояння. І ще й кричать, що душиться свобода слова».

«Користуючись потуранням влади, телеканал «АТВ», власником якого є лідер екс-партії «Родина» мультимільйонер І.МАРКОВ, день за днем розпалює міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу в регіоні», - підтримав його співголова «Комітету оборони Одеси» Сергій ГУЦАЛЮК.

У свою чергу, активісти «Родини» Сергій БОВБАЛАН, Григорій КВАСНЮК, народний депутат О.КОСТУСЄВ та інші, що виступили на мітингу біля пам`ятника Дюку, піддали критиці місцеву владу, стверджуючи, що чиновники мерії «перешкоджають діяльності телеканалів «Арт», «АТВ-кабельний», «Град».

Нагадаємо, в Окружному адміністративному суді Одеської області вже декілька місяців триває розгляд позову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії на мовлення одеського телеканалу «АТВ» у зв`язку зафіксованими фактами порушення ст. 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", зокрема, закликами до насильницької зміни конституційного ладу України, пропаганди розв`язування війни чи агресивних дій тощо.

Штучно створена напружена ситуація в місті також у зв`язку з переїздом телеканалів «Град» і «Арт» до приміщення бізнес-центру, підконтрольного А.КОЗАЧЕНКУ, у зв`язку з початком планового ремонту в приміщеннях будинку №1 по вулиці Артилерійській, які орендував приватний міський передавальний центр.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради звернулося до керівництва цього центру з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ, порушуючи постанову Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації в передвиборчий період 2009 року».

У свою чергу, заступник начальника Представництва з управління комунальною власністю міськради Олег ШЕВЧУК заявив в інтерв`ю УНІАН: «Ми дуже здивовані, що звичайне господарське питання викликало підвищений інтерес деяких політиків. Якщо народним депутатам і навіть кандидатам у президенти нема про що більше говорити, значить криза в цій країні не закінчиться ніколи».

Орендарем кількох приміщень в будівлі №1 по вулиці Артилерійській, де згідно з липневим рішенням Одеського міськвиконкому почато «планові роботи з демонтажу даху, що продірявився, є приватний міський телерадіоцентр, - уточнив О.ШЕВЧУК. – А проведення ремонту викликане тим, що ряд розташованих на верхніх поверхах кабінетів управлінь міськради, зокрема, міського відділення МНС, вже серйозно постраждали від вологи, про що свідчать тріщини і явні сліди замокання».

Ось будівельники і приступили з 18 листопада до робіт з демонтажу багатошарового «пирога» м`якої крівлі, що прийшла в непридатність і яку буде замінено новою, зазначив чиновник. А надалі, відповідно до проекту, буде приведено в порядок перекриття, проведено омонолічування». «Якщо ж комусь впродовж півроку, коли власників телецентру попереджали про необхідність підібрати собі інше приміщення під офіс у зв`язку з плановим ремонтом, не хотілося цим займатися, то це зовсім не означає, що співробітники Представництва з управління комунальною власністю міськради повинні байдуже спостерігати, як руйнується комунальна будівля, в якій ми працюємо», - зазначив О.ШЕВЧУК.