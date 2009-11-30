Жінка оголосила голодування з вимогою повернення заощаджень

У центрі селища Недригайлів Сумської області жителька села Коровинці Недригайлівського району Катерина ВАДЧЕНКО проводить голодування, вимагаючи повернення населенню втрачених заощаджень за розробленою нею ж «програмою», повернення майна пайовикам агропідприємства «Коровинці», а також скасування довідки про психічний стан голодувальниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці, акцію жінка розпочала ще минулої середи. Саме тоді, встановивши червоний намет КПУ та розвісивши лозунг «Пане Президенте! Я звинувачую вас особисто! У фашизмі, корупції, геноциді, голодоморі» та завчасно набравши теплого одягу, вона оголосила голодування. Представники недригайлівської районної організації комуністів заявляють про непричетність партії до цієї акції.

Заявку на проведення такої акції К.ВАДЧЕНКО подала завчасно до Недригайлівської селищної ради. Тож представники органів юстиції, місцевої влади, міліції, які навідуються до неї, можуть лише пересвідчитись у законності перебування намету та ініціаторки акції.

Голодувати К.ВАДЧЕНКО збирається до того часу, «поки вистачить сил».