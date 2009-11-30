Українці зробили майже неможливе - Ющенко

Українці зробили майже неможливе повернувши пам’ять про голод 32-33 років. Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО у зверненні до українського народу, виступаючи на заходах з вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

«Ми врятували і повернули людям правду про Великий Голод 1932-33 років. Повернули з безодні, з провалля, з неповернення. Ми розпочинали з одиниць. Одиниць спогадів, здогадів, свічок і пам’ятників. Сьогодні до нації промовляє не образ, а найчіткіше, найвиразніше число. Його виразність могутніша за все», - підкреслив глава держави.

За його словами, нині встановлено імена майже 2 мільйонів убитих людей. «Очевидно, ця цифра неповна. І далеко не повна. Але це тільки початок нашої роботи. Але це також і конкретні імена, імена своїх родичів, своїх родин, сусідів, нашого народу», - зауважив глава держави.

Також, за його словами, на сьогодні достеменно точно виявлено майже 14000 сіл і містечок у 18 регіонах України, де був Великий Голод 1932-33 років, знайдено 995 тисяч ще живих свідків, встановлено 3577 місць масових поховань жертв Великого Голоду, з яких впорядковано на сьогодні 3124. Служба безпеки підтвердила 816 масових поховань, де упокоїлися сотні тисяч українців. «Сотні тисяч батьків, мам, братів, сестер», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що на сьогодні узагальнено списки 522 населених пунктів, занесених на «чорні дошки». «Це – конкретні назви і конкретні долі», - зауважив він.

«Ми не здогадуємося. Ми просто це знаємо. Ми знаємо імена катів і імена вбивць», - сказав Президент про геноцид 32-33 років.

«Ми встановили конкретні накази комуністичної влади, розпорядження і телеграми вбивства. Вони є. На щастя, архіви не горять. Ми розуміємо і знаємо наміри комуністичних злочинців. Ми бачимо логіку їхніх дій», - додав він.

За словами глави держави, упродовж осені 1932-33 років в Радянській Україні було замінено 80% партійних керівників низового рівня. Бо вони були визнані недостатньо більшовицькими. Їх заступили «висуванці», готові до будь-яких злочинів, і кадри з інших радянських територій. «Ми бачимо реальні масштаби винищення нашої нації, що дозволило у вимерлі райони, надто в Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях, переселити сотні тисяч сімей з інших республік. Вони стали такими ж заручниками режиму, як і ми», - сказав він.

«Ми знаємо достеменно точно: це був геноцид – мор нашого народу голодом, поєднаний з лютим вбивством його інтелігенції, духовенства, політичних, громадських і культурних діячів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Ми зробили майже неможливе. Ми повернули правду собі і світові. Ми визнали Голодомор геноцидом в українському парламенті. Ми знайшли колосальні внутрішні сили, щоб посеред нашого суспільства прийняти і погодитися з такою жорстокою правдою», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що актом геноциду Голодомор визнали 13 держав. Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика, Латвія.

Актом геноциду Голодомор визнали законодавчі органи 26-ох адміністративно-територіальних одиниць семи держав світу: Австралії, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Канади, Португалії. Своє слово про Голодомор як геноцид українського народу сказали США. Голодомор визнано у рамках ООН, Європейського Парламенту, ОБСЄ, ЮНЕСКО, Балтійської Асамблеї. Свою шану жертвам геноциду в Україні висловили Святий Престол і Вселенський Патріарх.

«Ми вдячні усім – видатним постатям, державам, парламентам та урядам, громадським організаціям, дослідникам за ту виняткову підтримку, яку вони надали нашій нації, нашій державі, визнаючи нашу трагедію і поділяючи наш скорботний біль», - наголосив він.

«Тема, про яку ми говоримо, безумовно, є загальносвітова, вона загальнолюдська, вона – вічна як конфлікт добра і зла, світла і мороку. На жаль, ми чуємо також голоси, які засуджують нас і викривлюють нашу політику», - зауважив глава держави.

Він переконаний, що це «голоси з темряви, яка живе за власними законами, виправдовуючи насильство, приниження і вбивство невинних людей». Причому, зауважив він, невинних людей будь-якої нації. Президент гордий тим, що українці мали силу і гідність першими сказати про мор голодом. «Я радий, що наші дії дали поштовх для пошуку правди про сталінські комуністичні репресії, яких зазнав, по суті, кожний братній сусідній народ. Цей пошук є не лише пошуком правди – він є пошуком свободи від страху, від пережитих суспільних травм і від їхнього повторення», - наголосив він.

За його словами, дорога усвідомлення відповідальності, яку нація бере за свою долю, за помилки минулого життя, які поверталися до нас смертю, за життя нинішнє і за життя майбутнє є дуже важкою.

«Сьогодні цієї відповідальності є лише на малий острівець у душі кожного з нас. На жменю зерна, яке проросте національним колосом. Я вірю в це зерно. Я твердо, безконечно вірю в нього. Усвідомити відповідальність один за одного, об’єднатися у єдиному просторі нашої пам’яті і майбутнього, на мій погляд, це означає стати нацією, яка буде захищеною і безпечною на сотні і тисячі років уперед», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.