Україна відмовила у наданні статусу біженців 8 афганцям

У суботу, після більш як десятиденного перебування в аеропорту «Бориспіль», в країну вильоту рейсом «Київ - Шарджа» вирушили 8 громадян Афганістану.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Державної прикордонної служби України, іноземці, серед яких 4 дітей, летіли з ОАЕ у Великобританію з трансфером в Україні. В нашу країну вони прибули 17 листопада рейсом "Шарджа - Київ". Під час пересадки на літак "Київ – Лондон" в їхніх документах виявили підроблені візи Великобританії. Це стало підставою для повернення цієї групи у країну вильоту.

19 листопада афганці сіли в літак «Київ - Шарджа». Коли від повітряного судна забрали трап, група почала активно висловлювати своє незадоволення, чим змусила командира екіпажу відмовитися продовжувати переліт з ними. Громадян Афганістану висадили та повернули в аеропорт «Бориспіль». Вони повідомили представникам секретаріату Уповноваженого з прав людини та УВКБ ООН, що хочуть потрапити до Великобританії для возз`єднання сім`ї та отримання статусу біженця. Після цієї розмови у іноземців з’явилося бажання просити статус біженців в Україні, якого вони протягом двох попередніх днів перебування в нашій державі не висловлювали. Офіцер Держприкодонслужби прийняв від них відповідні заяви та встановленим порядком направив їх в управління міграційної служби в Київській області.

Департамент у справах біженців та притулку Державного комітету України у справах національностей та релігій прийняв рішення відмовити у проханні іноземців. На це рішення вплинуло те, що документи мандрівників були фальсифіковані, а також інформація Посольства Великобританії в Україні про можливу причетність дорослих членів групи до терористичної діяльності та про те, що виявлені у їхніх паспортах візові етикетки належать до партії паспортів та віз, які були викрадені в місті Олдхем (Великобританія).

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