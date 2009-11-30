У Польщі каратимуть за зберігання радянської символіки

Президент Польщі Лех КАЧИНСТКИЙ підписав закон, який передбачає штраф або тюремне ув’язнення за придбання і зберігання радянської символіки. Про це, як передає Газета.Ru,повідомляється на офіційному сайті глави Польської держави.

Згідно з документом, придбання і розповсюдження предметів або записів, що містять радянську символіку, може спричинити покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

На думку представників лівого крила в польському Сеймі та інших експертів, новий закон буде важко застосувати на практиці, оскільки він не містить списку заборонених символів. Окрім цього, дія закону не розповсюджується на їх використання в художніх і освітніх цілях, а також колекціонерами. Новий нормативний акт було ініційовано партією «Закон і порядок» і підтримано правлячою партією «Громадянська платформа».