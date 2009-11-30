Жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище

Жителі села Малашівці Зборівського району знову перекрили дорогу на сміттєзвалище, куди вивозять побутові відходи з Тернополя.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, вони звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Тернопільської облради Олексія КАЙДИ, мера Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО з вимогою припинити вивезення сміття на звалище.

У зверненні ініціативна група жителів села вказує, що місцеві мешканці вже три роки борються за закриття полігону, який офіційно закрили екологи через його близькість до Верхньо-Івачівського водозабору, звідки подається вода у Тернопіль, у зв’язку з існуванням загрози проникнення отруйного фільтрату у водоносні горизонти водойми.

«Єдиною людиною, яка розуміє, що дане сміттєзвалище не може більше існувати і тут не можна будувати жодного заводу, є голова Тернопільської облдержадміністрації ЧИЖМАРЬ Юрій Васильович… Замість того, щоб підтримати ЧИЖМАРЯ Ю. В., об’єднатися у вирішенні важливого питання, обласна та міська ради різними способами розпалюють конфлікти, плетуть політичні інтриги», – зазначають члени ініціативної групи, які 12 жовтня підписували меморандум з головою ТОДА про припинення блокування дороги та надання дозволу на тимчасове вивезення сміття у Малашівці до облаштування нового полігону у Миролюбівці.

Поновлення блокування дороги на сміттєзвалища жителі села пояснюють рішенням облради про висловлення недовіри Ю.ЧИЖМАРЮ.

«Розуміємо, що після висловлення недовіри ми знову залишимося сам на сам зі своїми проблемами», – вважають жителі Малашівців.

Вони також вказують, що за весь час існування проблеми до людей, які перекривали дорогу, не приїжджав голова райдержадміністрації Володимир БОЛЄЩУК. «А тому жителі села Малашівці виявляють свою волю вийти з підпорядкування Зборівського району», – заявляє ініціативна група.

Окрім цього, у зверненні жителі села звинувачують голову облради О.КАЙДУ та партію ВО «Свобода» у приписуванні собі чужих заслуг. «Голова Тернопільської обласної ради О. П. КАЙДА та його однопартійці з ВО «Свобода» постійно говорять про проведену велику роботу з вирішення сміттєвої проблеми. Але це не їхня заслуга! Це заслуга Ю.В.ЧИЖМЯРЯ, який поставився з розуміння до проблеми трьох сіл і сприяє виконанню підписаного меморандуму та пакету соціально-економічного розвитку», – наголошується у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, сіл перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу. У меморандумі було передбачено, що оскільки вирішення питання утилізації твердих побутових відходів шляхом будівництва сміттєсортувального комплексу вимагає тривалого часу, проведення поетапної рекультивації сміттєзвалища мало початися з 16 листопада 2009 року. Саме до цього часу жителі Малашівців пообіцяли не перекривати дорогу. Згодом вони подовжили дію меморандуму ще на тиждень.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться у 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.