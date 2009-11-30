Прес-конференція, присвячена огляду ситуації з правами людини в Україні в 2009 році
3 грудня 2009 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена огляду ситуації з правами людини в Україні в 2009 році. Захід приурочений Міжнародному дню прав людини, що буде відзначатися 10 грудня.
Організатори: Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини
Під час прес-конференції будуть розглянуті найбільш брутальні порушення прав людини в судовій системі, в органах кримінальної юстиції та в інформаційній сфері
Також правозахисники розкажуть про стан виконання державою рішень Європейського Суду з прав людини щодо України.
В прес-конференції візьмуть участь:
Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи;
Валерія Лутковська, заступник Міністра юстиції України;
Олег Мартиненко, начальник Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.