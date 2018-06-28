Свободу слова „впорядкують” сокирою та кулаками?

У 90-ті роки минулого століття красуня-Одеса зажила слави міста, де постійно б’ють журналістів. Під пудові кулаки найнятих „качків” і „випадкових хуліганів” потрапляли і головні редактори, і заввідділами редакцій, і репортери, і фотокореспонденти. Один із моїх колег, Олександр Галяс, навіть запропонував створити окреме творче об’єднання – Асоціацію Побитих Одеських Журналістів.

Після того, як й досі невстановлені виконавці підло вбили багаторічного редактора „Вечерней Одессы” Бориса Дерев’янка і позбавили життя екс-депутата Верховної Ради редактора незалежної газети „Юг” Юлія Мазура (обидва випадки спричинили проведення кількох ґрунтовних журналістських розслідувань, участь в яких брали й зарубіжні фахівці), замовники отих акцій „приборкання преси” вирішили поміняти тактику. Бо ж, як виявилось, домовитись „по-хорошому” їм легше із міліцейським генералітетом, ніж із непідкупними „акулами пера та мікрофону”. Надто з-за кордону.

Методи, що застосовують нині проти „неслухняних” мас-медіа, не „тягнуть” на якісь геніальні відкриття. Вони швидше повторюють трохи призабуті прийоми радянських часів. Коли режим, аби виглядати у світі більш-менш цивілізованим, вже не вдавався до нічних відвідин осель „ворогів народу” й заслань „на 10 років без права листування” (себто розстрілу – авт.). У Кримінальному кодексі Української РСР була відсутня сумнозвісна 58 стаття за „антирадянську діяльність”. Натомість багатоходові комбінації, спрямовані на дискредитацію дисидентів, „буржуазних націоналістів” та на зрив їхніх „збіговиськ”, успішно розробляли у 5-му Головному управлінні КДБ.

У боротьбі за Одесу всі засоби згодяться!..

Місто-герой Одеса під час будь-якої з вітчизняних виборчих кампаній вважалося в Києві одним із „ключових”. Наявність величезного морського порту (і ще кількох поблизу), десятки авторитетних вищих навчальних закладів (що передбачає доволі високий інтелектуальний потенціал місцевого населення чисельністю понад мільйон чоловік), чудові рекреаційні можливості регіону... Аби „володіти” цією перлиною біля моря, претенденти на посаду мера міста ніколи не шкодували грошей на „роботу з журналістами”. Хтось брав грошима, хтось квартирами вкупі з посадою; окремі індивідууми погоджувались й на альтруїстичну працю. Траплялося й так, що дехто з „обласканих” з часом перебігав до „протилежного табору”, гадаючи, ніби він вже повністю „відробив” надані йому преференції.

Однак частина моїх колег, попри різні політичні „вітри”, що баражують Одесою, вперто стоять на власних поглядах 20-, 30-річної й більшої давнини. Приміром, вони й досі не можуть знайти виправдань для поетапного знищення Інституту сухопутних військ (знаменитий виш на початку теперішньої президентської каденції переведений до Львова, за винятком військового інституту при Одеському політехнічному університеті), для об’єднання популярної серед одеситів Лікарні водників із обласною лікарнею (як і у випадку з Інститутом сухопутних військ, „реорганізація” здійснюється заради доволі дорогої землі на Великому Фонтані – себто в елітному районі міста-героя) тощо.

Такі „людські фактори” нещодавно потрапили під такий собі „прес свободи та демократії”. Маю на увазі кілька телеканалів – „АРТ”, „ГРАД”, „АРТ-24” – та радіостанції „Моє радіо”, „Перше радіо” та „Нова хвиля”. Їхні офіси, так само як і Одеський міський телецентр, розміщені на вул. Артилерійській, 1.

Дарованому коню в зуби не дивляться

У липні поточного року Одеський міськвиконком ухвалив рішення щодо реконструкції будинку. Конкретно: забажав надбудувати на ньому мансарду. Згідно з діючими в країні законами, подібні дії потребують проведення громадського обговорення. 2 жовтня таке обговорення організували. Однак, з огляду на низку процедурних порушень, представники вищезгаданих радіо- та телеорганізацій назвали його неправочинним і зажадали „переграти”. Посадовці з мерії погодились із ними, пообіцявши повторне обговорення. Яке так і не відбулося. Наприкінці ж жовтня рішенням засідання міськвиконкому варіант із мансардою відхилили, натомість виділили гроші на ремонт даху.

Здавалося б, такій турботі про умови праці теле- й радіо журналістів у мерії варто повчитись іншим українським містам і містечкам. Творчі колективи, що розміщуються на Артилерійській, 1, систематично „паплюжать” дії міської влади. А їм у відповідь – такий щедрий дарунок! Притому що безліч одеських будинків роками мають „пробоїни” в дахах, які полагодити неможливо через хронічну відсутність коштів. Та й зарплати комунальникам видають із затримками!..

Насправді ж ніякого дива не відбувається. Команда міського голови, як і раніше, не має намірів витрачати довірених їй місцевою громадою коштів на матеріальну підтримку „ідеологічних ворогів”.

Капітальний ремонт даху будинку на Артилерійській зроблено лише півтора роки тому. Якісно і на довгі роки. Ті, хто знають нинішній стан інших одеських білдінгів, по-доброму заздрять будинку, до якого „приклалося” представництво з управління комунальною власністю. Орендний договір, скажімо, з телевізійниками „ГРАД” підписано до 2021 року. Поза усякі сумніви, цей факт певною мірою теж свідчить про зразковий стан даху.

І от 29 жовтня „градівців” попередили: впродовж першої половини листопада вони мають звільнити 4 та 5 поверхи будинку „у зв’язку з ремонтом покрівлі”. 16 листопада увечері мовлення „опозиції” припинилося – начебто у зв’язку з „раптовим відімкнення електроенергії”. У присутності міліціянтів аварійна бригада енергетиків ліквідувала несправність впродовж лічених хвилин.Та неприємності опозиційніх ЗМІ лише починалися.

Наступного ранку електрику вимкнули знов. А співробітників радіо та телевізії, які з’явилися, аби стати до виконання професійних обов’язків, за наказом когось “згори” охорона вже не пропускала. Посилаючись на „зміну порядку дозвільного режиму”. Жоден зі співробітників ЗМІ напередодні про це не був поінформований. Інформагенції, за прикладом УНІАН, розповсюдили світлину, на якій якийсь робітник на даху будинку сокирою перерубує силовий кабель...

Мовлення опозиційні „АРТ” і „ГРАД” 17-го листопада, врешті решт, відновили. Щоправда, працювати їм довелося завдяки роботі автономного дизельного генератора, терміново встановленого на даху.

„Ремонт даху” є „передвиборним зачищенням”?

Невдала спроба „вимкнути ненависні канали” спричинила проведення кількох мітингів у самісінькому центрі міста-героя. Про можливе „коригування редакційної політики” керівниками та засновниками згаданих ЗМІ, наразі можна лише будувати здогадки. Припускаю: дехто з цих шанованих мною людей (приміром, директор телерадіокомпанії „ГРАД” Анатолій Балінов) дещо „знизить напругу” звинувачувальних сюжетів і програм. Принаймні до 17 січня.

Проти цього категорично виступає Партія регіонів, - найпотужніша в країні опозиційна політична сила. Як заявив депутат ВР Вадим Колісниченко, „агонізуюча помаранчева влада... намагається не просто знищити можливість опозиційних каналів говорити об’єктивну правду про помаранчеву владу, що вже виступає як „кровососна банка” на тілі народу а й забороняє навіть думати у свій час по-своєму. Для європейського ж співтовариства, яке дуже тремтливо ставиться до права на свободу слова, таке буде досить показово”. Як стверджує депутат від Партії регіонів, „під час виборчої кампанії є чіткі рішення й розпорядження, ніхто ніколи не чіпає засоби масової інформації”.

„Жито-мир” – то поняття з минулого?

Тим часом у провінційному Житомирі, розташованому на протилежному кінці України – далеченько від моря, зате поруч із білоруським кордоном – із журналістами „співпрацюють” набагато простіше. Начебто теж по-одеському, - але в стилі середини 90-х років. Місцевих працівників мас-медіа тут б’ють не тільки тихцем, у під’їздах будинків чи на безлюдних вулицях. Дехто з народних депутатів „із почуттям глибокого задоволення ” й „сумлінно виконаного обов’язку” навмисно робить це „на публіці”. Приміром, у такий спосіб один з народних обранців-член фракції БЮТ просто на автостоянці перед супермаркетом відомої торгової марки „поспілкувався” з редактором Інтернет-видання „Скандальний Житомир” Олексієм Василевичем.

Інший держслужбовець – керівник районної ради (!) від „Нашої України” – у присутності кількох людей у власному кабінеті побив редактора газети „Сільське життя” Валерія Івановського.

На Петра Тарасюка, журналіста газети „Інтерес”, автора кількох книжок (в тому числі про серійного вбивцю Анатолія Онопрієнка), невідомий напав у під’їзді будинку, де живе зі своєю родиною упорядник книжки-мартиролога про загиблих за часів Незалежності України вітчизняних журналістів. Окрім завдання тілесних ушкоджень, нападник мав завдання поцупити кейс пана Петра, в якому знаходилися документи й матеріали про скандальний судовий процес щодо відновлення на посаді Ірини Синявської – колишньої глави Житомирської обласної ради, яка перейшла від „помаранчевих” до політичних сил, що гуртуються навколо Партії регіонів.

Іще одна спроба напасти на журналіста мала місце на людній вулиці обласного центру. Володимир Гребьонкін, який знімав на камеру процес з’ясування обставин однієї з ДТП, мало не позбувся коштовної фотоапаратури. А ще журналіст наслухався нецензурних висловів на свою адресу з вуст звичайного співробітника ДАІ. Мабуть, той мав намір „зробити бізнес” на ДТП і фіксування кимось стороннім окремих деталей отримання „кешу” з рук винуватця пригоди не входило до планів правоохоронця.

Звісно, таке безсоромне нехтування нормами законодавства в Житомирі можна пояснювати безліччю причин. З-поміж яких - і горезвісна провінційність, і низький інтелектуальний рівень значної частини населення (за часів СРСР, на відміну від тієї ж Одеси, в Житомирі функціонували лише три інститути: педагогічний, сільськогосподарський та філія Київського політехнічного), і певні помилки самих фігурантів пригод, себто журналістів.

Мер північноукраїнського міста Віра Шелудченко, - на відміну від свого південного колеги - поквапилася зробити публічну заяву, адресовану правоохоронним органам.

- Вважаю неприпустимим напади на журналістів та інші випадки перешкоджання їхній професійній діяльності, - каже Віра Тимофіївна. – Без свободи слова демократичний розвиток суспільства – неможливий. Безпека журналістів є важливою складовою загальної свободи слова.

Журналісти були і є представниками найуразливішої професії

Згадуваний вище автор книжки „Реквієм про загиблих журналістів” Петро Тарасюк не втомлюється нагадувати молоді, яка йде в журналістику: „Знайте, що ви обрали найбільш небезпечну з усіх інтелектуальних професій, яка потребуватиме від вас мужності, особливої психічної загартованості та стійкості”.

В сучасній Україні, як це видно з попередніх розділів цієї статті, журналісти зазнають на собі відчутного морального, психічного та фізичного тиску з боку тих, хто зацікавлений у приховуванні інформації від суспільства і перешкоджає здійсненню представниками мас-медіа їхньої професійної діяльності.

Мої житомирські колеги В. Івановський, О. Василевич та В. Гребьонкін під час недавньої прес-конференції в УНІАН з гіркотою констатували: так звана свобода слова, яку найвищі державні чиновники називають головним надбанням „постмайданної України”, насправді існує у нас суто уявно.

Вкрай зухвалі вчинки проти них народного депутата Ч. з фракції Блоку Юлії Тимошенко або голови Житомирської районної ради К., швидше за все, так і залишаться на совісті отих посадовців, які, судячи з їхньої поведінки, майже не відрізняються від пересічних вуличних хуліганів.

Навряд чи якийсь з місцевих судів Одеси ухвалить й рішення на користь тамтешніх опозиційних ЗМІ, що зазнали значних збитків з-за наполегливого нав’язування їм „дарованого коня”, себто зовсім непотрібного ремонту даху.

Звичайно, країна, в якій я маю честь жити, нині все ж безпечніша для журналістів, ніж Сомалі або Таджикистан. У нас, на щастя, працівників ЗМІ не змушують полишати рідні домівки і по-звірячому не вбивають функціонерів Національної спілки журналістів лише за те, що ті мали сміливість вступитися за своїх колег.

Слабенькою втіхою може слугувати хіба що незначне зменшення у листопаді кількості нападів та спроб залякування, порівняно з жовтнем поточного року. Втім, Інститут масової інформації, що проводить регулярний моніторинг порушень прав журналістів, зазначає: зазначені факти – лише частина злочинів проти журналістів та видань.

Хіба подібна ситуація у сфері додержання свободи слова в Україні не є насправді вкрай невтішною?..

Олег БАЗАК, для УНІАН

P.S. Згідно з мовними правилами, що діють в ідиш, абревіатуру АПОЖ (Асоціація побитих одеських журналістів) слід читати справа наліво.