2 грудня - 12-00 - Відбудеться засідання прес-клубу Міжнародної організації праці (МОТ) на тему: «Як нова модель працевлаштування та забезпечення зайнятості для людей з інвалідністю може гарантувати умови гідної праці». Учасники: Рікарда Рігер, директор Представництва ПРООН в Україні; Василь Костриця, Національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні; Валерій Сушкевич, голова Комітету ВОУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Голова Національної Асамблеї інвалідів України; Володимир Галицький, директор Державного центру зайнятості України; Василь Надрага, ген.директор Федерації роботодавців України та інші (Київський міський центр зайнятості вул. Жилянська, 47б, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 353 66 92.