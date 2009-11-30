Прес-конференція на тему: «Україна за півтора місяці до виборів: результати моніторингу КВУ»

2 грудня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Україна за півтора місяці до виборів: результати моніторингу КВУ». Будуть презентовані результати моніторингу КВУ передвиборчої ситуації в Україні. Моніторинг стосувався наступних тем: ситуація, що склалася зі змінами до Закону про вибори Президента України; початок роботи окружних виборчих комісій: хто за кого і за скільки? Використання адмінресурсу і підкупу виборців штабами кандидатів. В роботі візьме участь Олександр Черненко, голова Правління КВУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон : 464-5435. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.