3 грудня - 12-00 - Круглий стіл на тему: «Створення системи суспільного мовлення в Україні: європейські стандарти і українські реалії». Мета – аналіз прогресу України у сфері становлення суспільного мовлення та спроба консолідації зусиль ключових учасників процесу становлення суспільного мовлення в Україні. Учасники:посол, голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра; представник Генерального секретаря РЄ Аке Петерсен;члени парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Ганна Герман, Андрій Шевченко; голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко; перший заст.голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Андрій Мірошниченко; голова Національної комісії з питань утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тарас Петрів (вул. Грушевського, 26/1, готель «Київ», 2-й поверх, «Кришталева» зал). Телефон: 096 2-333-490.