СБУ завершила кримінальну справу про Голодомор на Житомирщині

На Житомирщині Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи про Голодомор.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Житомирській області, йдеться про розслідування кримінальної справи, порушеної у травні 2009 року Службою безпеки України за ч. 1 ст. 442 (Геноцид) Кримінального кодексу України.

"Спеціально створена в Управлінні СБ України в Житомирській області слідчо-оперативна група у тісній взаємодії з органами державної й виконавчої влади, архівними установами та фахівцями-дослідниками Голодомору-Геноциду зібрала великий масив документів, які наразі долучено до справи як речові докази", - сказано у повідомленні прес-групи.

Уточнюється зокрема, що за час досудового слідства в архівних установах області опрацьовано понад 3 тисячі документів, що стосуються подій Голодомору 1932-1933 років на території Житомирщини, з них понад 200 розпорядчих документів діючих на той час органів влади та управління різних рівнів.

"Ці документи - постанови, директиви, спецдонесення, листи з грифом «Цілком таємно», спецповідомлення, доповідні записки, спеціальні зведення – переконливо вказують на те, що Голодомор 1932–1933 років на території сучасної Житомирщини та в Україні в цілому носив штучний характер і був проведений для економічного ослаблення та фізичного винищення українського селянства, знищення його культури й способу господарювання. Досягалося це цілеспрямованими діями влади, якою запроваджувалися непосильні та завідомо нереальні норми здачі хліба, м’яса та інших продуктів харчування, за невиконання яких у людей насильно конфісковувалися всі без винятку запаси їжі", - повідомляє СБУ Житомирщини.

Наголошується, що опрацьовані СБУ архівні документи свідчать також про високу смертність людей від голоду, непоодинокі випадки людоїдства і трупоїдства доведеними до відчаю людьми, зокрема в тодішніх Троянівському, Мархалевському, Любарському, Коростенському, Бердичівському, Городницькому районах нинішньої Житомирщини.

«Опрацьовані під час розслідування матеріали понад 30 архівних кримінальних справ того часу та інші документи вказують і на те, що населення вдавалося до опору насильницькій колективізації та відбиранню владою останніх запасів хліба й інших продуктів харчування. Так, у квітні 1932 року в колгоспах Рогівка, Нейдорф, Ліски, Солодирі та Острівка тодішнього Пулинського району 500 голодних людей розгромили колгоспні комори, щоб забрати колгоспну худобу, посівний матеріал і картоплю на харчування. «Судовими трійками» їх було засуджено до різних термінів ув’язнення»,- повідомляє прес-група.

Зокрема, слідчо-оперативна група СБУ у Житомирській області встановила, що одним із видів репресивних заходів влади за невиконання плану хлібозаготівель було занесення населених пунктів - боржників на так звані «чорні дошки».

Це означало цілковите вивезення з таких сіл всього наявного краму, припинення кооперативної і державної торгівлі, кредитування колгоспів і дотермінове стягнення виданих раніше кредитів.

Зокрема, виявлено факти занесення в 1932-1933 роках на «чорну дошку» понад 300 населених пунктів, селищних рад і колгоспів на території Словечанського, Радомишльського, Овруцького, Новоград-Волинського, Дзержинського та Троянівського районів сучасної Житомирщини за невиконання планів хлібо - та м’ясозаготівлі тощо.

«За час досудового слідства на території всіх районів Житомирської області допитано 118 свідків. Усі вони на той час проживали на території регіону і є безпосередніми очевидцями штучного сталінського Голодомору», - сказано у повідомленні прес-групи.

Як також зазначається, СБУ в області проаналізувало та приєднало до кримінальної справи як речові докази 86 книг реєстрації актів про смерть людей у 1932-1933 роках, що зберігаються в Державному архіві Житомирської області. Натомість Житомирське обласне бюро судово-медичних експертиз у справі за матеріалами зазначених книг встановило, що найпоширенішими причинами смерті людей у 1932-1933 роках стали голод та захворювання, спричинені голодом.

«Офіційно причини смерті у переважної більшості дітей та людей працездатного віку взагалі не були вказані або були вказані як невідомі, що свідчить про намагання тодішньої влади у будь-який спосіб приховати сам факт Голодомору в Україні», - йдеться у повідомленні.

Напрацьовані слідчо-оперативною групою Управління СБУ в Житомирській області матеріали кримінальної справи у 16 томах направило до Головного слідчого управління СБ України.