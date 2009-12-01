Сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

У доповіді, поширеній Спільною програмою ООН по ВІЛ-СНІДу, наголошується на збільшенні розповсюдження захворювання у Східній Європі і Середній Азії - число заражених там наблизилося до півтора мільйона, повідомляє радіо «Свобода».

У доповіді наголошується, зокрема, на продовженні зростання числа інфікованих в Україні і Росії. В Україні, за даними ООН, заражені, щонайменше, 1,6% дорослого населення.

Цього року тема Дня боротьби зі СНІДом – проблеми забезпечення загального доступу до засобів із запобігання цьому захворюванню і забезпечення прав людей, заражених ВІЛ.