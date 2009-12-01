Презентація української редакції видання “На захисті суспільних інтересів”

Програма “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” та Інститут права суспільних інтересів презентують українську редакцію видання “На захисті суспільних інтересів”.

Це книга про те:

Як визначати суспільні інтереси?

Хто може представляти та діяти на захист суспільних інтересів?

Як громадська активність може впливати на діяльність публічної адміністрації?

Як знаходити баланс суспільних інтересів?

Книга "На захисті суспільних інтересів" – це відоме видання Інституту права суспільних інтересів (Будапешт – Нью-Йорк), яке у 2001 році вийшло в світ англійською мовою. Українську редакцію видання доповнено кращим досвідом діяльності українських організацій на захист суспільних інтересів.

"Посібник допомагає зрозуміти основні форми діяльності організацій, що захищають суспільні інтереси, та побачити можливості ефективного вирішення суспільних проблем. Особливо важливо, що значний досвід вже наявний в Україні. Водночас, ми розглядаємо цей посібник не лише як можливість побачити успіхи, але також сподіваємося, що він стане додатковим стимулом для посилення громадської активності, спрямованої на захист суспільних інтересів" (з передмови до українського видання книги).

"Хто визначає суспільні інтереси? В ліберальному суспільстві на нього можна відповісти так: ви і я. Всі ми беремо участь у визначенні того, що складає, а що не складає суспільний інтерес. І суспільний інтерес формується в процесі конкуренції цінностей і позицій" (зі статті Едвіна Рекоша "Хто визначає суспільні інтереси?").

"У посткомуністичних суспільствах юристи, які захищають суспільні інтереси, самим фактом свого існування продовжують фундаментальну реформу на шляху розвитку культури демократії. Їхня робота продовжує руйнувати зрівняння суспільного та державного інтересу. Їх символічна присутність серед нас відкриває нові горизонти саморегулювання громадянського суспільства. Будемо сподіватися, що ця робота виявиться корисною для тих, хто знову відкрив для себе право суспільного інтересу, а ще більш — для тих, хто в прийдешні роки продовжуватиме його відкривати" (з передмови Інституту права суспільних інтересів до англійського видання книги).

Презентація відбудеться 3 грудня 2009 року о 15.00 за адресою: м. Київ, Майстерня театрального мистецтва "Сузір’я", вул. Ярославів Вал, 14

За запрошеннями звертайтеся до Програми "Верховенство права" Міжнародного Фонду "Відродження": ел. пошта: rol@irf.kiev.ua, тел: 482 03 63.