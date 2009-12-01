Ющенко згадав про права інвалідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, в якому висловив стурбованість ситуацією з додержанням конституційних прав інвалідів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО у своєму листі посилається на результати перевірок Генеральної прокуратури України, які засвідчили низький рівень виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Фондом соціального захисту інвалідів та органами місцевого самоврядування законодавства щодо людей з обмеженими фізичними можливостями. Генпрокуратура виявила низку порушень прав цих громадян, зокрема, щодо їх житлового, пенсійного, медичного забезпечення, працевлаштування, трудової та соціальної реабілітації тощо.

«На сьогодні Кабінет міністрів України так і не забезпечив внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів», яку я підписав у Нью-Йорку ще у вересні 2008 року», - констатує Президент.

Він також відзначає низький рівень організації виконання вимог указів «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.05 №900) та «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 18.12.07 №1228). Це ускладнює доступ інвалідів до установ і закладів соціального, медичного, навчального, торговельного, побутового призначення та транспортної інфраструктури.

В.ЮЩЕНКО вказує, що внаслідок неналежного контролю Міністерства праці та соціальної політики України у сфері соціального захисту інвалідів не забезпечено своєчасного і повного отримання інвалідами державних гарантій. Крім того, не завершено формування Централізованого банку даних з проблем інвалідності, що визначено пріоритетним напрямом у сфері забезпечення соціальної, медичної і трудової реабілітації інвалідів.

«Про ці та ряд інших суттєвих недоліків у роботі Міністерства праці та соціальної політики України свідчать матеріали аудиту, проведеного Рахунковою палатою України, щодо ефективності використання коштів державного бюджету для забезпечення його діяльності», - наголошує В.ЮЩЕНКО.

З огляду на викладене Президент просить вжити відповідних невідкладних заходів, зокрема, стосовно забезпечення інвалідів, у першу чергу дітей-інвалідів, виробами медичного призначення та засобами особистої гігієни, а також путівками на санаторно-курортне лікування, у тому числі до спеціалізованих санаторіїв.

Мають бути вжиті й заходи щодо покращення системи медичної реабілітації осіб з інвалідністю, затвердження положення про медико-соціальну експертизу, критеріїв, порядку та умов встановлення інвалідності.

Наголошує Президент і на необхідності скорішого запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; видання друкованої продукції освітнього змісту українською мовою, надрукованої шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом, покращення доступу інвалідів з вадами слуху до засобів масової інформації.

Окремі заходи мають бути спрямовані на покращення обслуговування інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату на залізничному і громадському транспорті шляхом придбання спеціальних вагонів для перевезення інвалідів на кріслах-візках та рухомого складу комунального транспорту загального користування, адаптованого до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Про результати прем’єр-міністр має поінформувати Президента особисто.