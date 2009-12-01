У Луцьку відбулась акція на підтримку заарештованого художника

У Луцьку під стінами Волинської облдержадміністрації відбулась акція на підтримку заарештованого художника, російського блогера Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО, який перебуває у київському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, п’ятеро учасників акції тримали у руках плакати з написами: «Свободу в’язню совісті Володарському», «Мистецтво без цензури» тощо.

Потому пікетувальники разом із петицією про «антиконституційні дії Експертної комісії із захисту суспільної моралі» передали на ім’я голови ОДА Миколи РОМАНЮКА хлібину, у якій був "захований" напилок. Дана інсталяція символізує внутрішню боротьбу за свободу в Житниці Європи, зазначили організатори.

Один з учасників акції Володимир ВДОВЕНКО зауважив: „Ми, Луцька ініціативна група «Захистимо мистецтво», закликаємо негайно припинити кримінальне переслідування Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО за мирну акцію протесту, пропорційну суспільним викликам, які пов‘язані із системними порушеннями прав людини на свободу вираження поглядів в Україні. Ми вимагаємо невідкладного звільнення Олександра ВОЛОДАРСЬКОГО. Просимо допомогти громадському активісту та вимагаємо покарання посадових осіб МВС”.

Як повідомлялось, 2 листопада, під стінами Верховної Ради України О.ВОЛОДАРСЬКИЙ і його напарниця, що побажала залишитися невідомою, провели перформенс, спрямований проти закону про захист суспільної моралі. Його оголені учасники імітували статевий акт. Після акції О.ВОЛОДАРСЬКОГО затримали, а дівчині вдалося втекти. Її розшукує міліція. Відносно учасників акції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганські дії, вчинені групою осіб з особливим цинізмом).