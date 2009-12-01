Ющенко підписав закон про розвиток трудової діяльності в'язнів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України” щодо розвитку трудової діяльності засуджених.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 листопада.

Реалізація положень закону може здійснюватись місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування шляхом відповідних заходів інвестиційної та податкової політики, розробки та впровадження програм зайнятості населення для сприяння створенню додаткових робочих місць для засуджених. Крім того, на підприємствах установ виконання покарань можуть бути розміщені замовлення закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства в обсягах, на які не розповсюджується дія Закону “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (“Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”).

Закон має на меті узагальнення вимог постанов Кабінету міністрів, окремих доручень Президента України, Кабміну та інших актів щодо подальшого реформування та державної підтримки Державної кримінально-виконавчої служби України.