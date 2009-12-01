Жінки та діти найчастіше страждають від насильства в родинах

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ правоохоронці взялися вивчати спеціальний курс протидії подружнім бійкам та сваркам. Опановуватимуть новації у рольових іграх. Кажуть: так краще застосовувати здобуті знання на практиці.

Дніпропетровських дільничних навчають, як боротися з насильством у родині. До занять долучають і досвідчених міліціонерів, і курсантів третіх-четвертих курсів. Учнів ділять на три команди. Одні грають жертв сімейного насилля та самого кривдника, інші виконують обов’язки дільничного, а треті – виступають у ролі експертів. За колегами вони спостерігають на екрані в іншій кімнаті і визначають лінію дій.

Андрій Карпенко, капітан міліції: «Сейчас эта проблема во многих семьях и благодаря такой учебной комнате можно смоделировать свое поведение не в условиях жизни, а на учебе».

Найчастіше про насилля у родині повідомляють сусіди. Тепер залякати кривдника легше – їх карають не штрафом, а адміністративним арештом. Кримінальна відповідальність залежить від постраждалої сторони. Та оскільки жертвами домашніх тиранів найчастіше стають жінки й діти, до тюрми така справа зазвичай не доходить. Родина мириться.

Микола Каряка, заступник начальника ГУ УМВС у Дніпропетровській області: «В этой части мы поменяли тактику и спасибо пониманию судов, что теперь эта статья предусматривает наказание в виде ареста. В прошлом году за 11 месяцев было 83, а в этом 1090».

Активізацію протидії насильству у родині в Україні координує Організація з безпеки та співробітництва в Європі. На думку європейських фахівців, для приборкання сімейних кривдників, важливо змінити ставлення громади до родинних сварок і не боятися вирішувати конфлікт з допомогою правоохоронців.

ICTV