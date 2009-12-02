Що в Україні можна купити за гроші - опитування
Рішення суду, мандат, життя?
Більше половини українців вважають, що рішення суду можна купити за гроші.
Про це свідчать дані телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна наприкінці листопаду поточного року.
Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловили 61,9% опитаних.
54,8% респондентів вважають, що в нашій країні можна купити депутатський мандат, 53,6% - звільнення від кримінальної відповідальності.
Експерти інституту нагадують, що в 2008 році відповіді за цими трьома позиціями були практично такими самими: купити рішення суду можна було, на думку 59,5% опитаних, депутатський мандат – 54,7%, звільнення від кримінальної відповідальності – 52,4%.
При цьому у 2007 році українці вважали, що за гроші, в першу чергу, можна купити: рішення суду – 67,1%, звільнення від кримінальної відповідальності – 63,8%, депутатський мандат – 60,8%.
Майже третину опитаних (29,3%) сьогодні вважають, що за гроші можна купити життя і свободу іншої людини. У 2008 році таку думку висловлювали 28,7%, в 2007 році – 32,3% респондентів.
Переконані, що нічого з перерахованого за гроші купити неможливо, лише 1,2% респондентів (у 2008 році – 1,4%, в 2007 - 2,1%).
Не визначилися з відповіддю на це питання 15,7% українців.
Більше половини громадян України (53,4%) вірять у те, що у судах можна домогтися правди. Проте з них 42,1% вважають, що домогтися правди в суді дорого коштує, і лише 11,3% вважають, що правди домогтися можна, оскільки закон один для всіх.
У 2008 році про те, що правда в судах коштує дорого, заявляли 39,7%, а в 2007 – 42,8%, а у те, що закон один для всіх, вірили в 2008 році 10,7%, в 2007 році – 7,3% українців.
Вважають, що на сьогодні правди у судах домогтися неможливо, близько третини опитаних (31,2%). У 2008 році так вважали 32,3%, у 2007 році – 36,5% респондентів.
Важко з відповіддю на це питання 15,4% українців.
Також, за наслідками всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна, значна більшість українців (89,6%) вважають, що хабарництво в нашій країні є поширеним явищем. З них 56,2% дали відповідь «дуже поширено», 33,4% - «поширено».
Для порівняння, у 2008 році вважали хабарництво в Україні поширеним 86%, а в 2007 – 84,4% респондентів.
Не вважають, що хабарництво поширене, 6,2% опитаних. З них переконані, що воно «не дуже поширене» - 5,3%, не «поширено» - 0,9% респондентів.
При цьому у 2008 році не бачили проблеми хабарництва в нашій країні 5,4% українців, а в 2007-му – 8,3%.
Складно відповісти на це запитання було 4,2% респондентів.
Майже половина українців (45,6%) вважають, що за останній рік рівень корупції в країні не змінився. У 2008 році таку саму думку висловили 41,7% опитаних.
Кількість же тих, хто вважає, що за останній рік корупція в органах влади зросла, збільшилася з 35,1% у 2008 році до 42,3% у 2009 році.
Про те, що за останній рік корупція у країні зменшилася, заявили тільки 2,9% респондентів (у 2008 році – 3,3%).
Майже кожному десятому українцю (9,2%) було складно відповісти на це запитання.
Більшість респондентів (65,8%) заявила, що їм особисто, їх родичам або знайомим доводилося давати гроші або подарунки людям, від яких залежало розв’язання їх проблем.
У 2008 році те саме затверджували 62%, в 2007 році – 67,2% опитаних.
Заявили, що їм ніколи не доводилося такого робити, 21,5% українців (у 2008 – 24,7%, в 2007 – 24,3%).
Складно було відповісти на це запитання 12,7% респондентів.
Опитування проводилося з 27 по 29 листопада. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.