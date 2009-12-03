ОБСЄ ухвалила Декларацію про нерозповсюдження ядерної зброї

Рада міністрів ОБСЄ 2 грудня на 17-му засіданні в Афінах ухвалила Декларацію про нерозповсюдження ядерної зброї, у якій підтверджуються зобов’язання держав-учасниць ОБСЄ щодо роззброєння та зміцнення режимів нерозповсюдження зброї масового знищення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, це питання за ініціативи міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА було внесене на розгляд Ради 20 жовтня ц.р. Міністри привітали рішення України та низки держав щодо добровільної відмови від запасів ядерної зброї. У цьому контексті глави МЗС підтвердили важливість гарантій безпеки, наданих ядерними державами неядерним державам.

Як відзначає МЗС, ініціатива України здобула високу оцінку Європейського Союзу. Востаннє документ такого змісту та значення був схвалений в рамках ОБСЄ у 1994 році. Схвалення Декларації підтвердило вагому роль України у гарантуванні міжнародної безпеки шляхом роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Декларація стала важливим внеском ОБСЄ у багатосторонній діалог з найгостріших питань нерозповсюдження і сприятиме успішному проведенню низки ключових міжнародних заходів у цій сфері, серед яких - Саміт з питань ядерної безпеки (квітень 2010 року, Вашингтон) та Оглядова конференція Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (травень 2010 року, Нью-Йорк), один із головних комітетів якої очолить Україна.

Окремо міністри висловили глибоке занепокоєння неповним виконанням деякими державами світу резолюцій Ради Безпеки ООН щодо запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки і закликали ці країни забезпечити таке виконання.