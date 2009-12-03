ВР пропонують примусити до «зізнання» прокурорів та редакторів ЗМІ

Верховній Раді пропонують провести люстрацію держслужбовців, нардепів ВР та Верховної Ради Криму, керівників та їхніх заступників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України, суддів, працівників прокуратури, інших держслужбовців та держчиновників, редакторів та заступників редакторів засобів масової інформації державної форми власності та просто громадян України, які претендують (чи обіймають на момент набуття чинності законом про люстрацію) керівні посади. Пропонується також підвести під люстрацію людей, які обіймають будь-які виборні посади у вищих навчальних закладах.

Законопроект про люстрацію в апараті Верховної Ради зареєстрували нардепи-нашоукраїнці Іван Заєць та Ярослав Джоджик.

На думку авторів законодавчої новації, люстрацією мають займатися спеціально створені при держструктурах “комісії з люстрації”, які мають складатися з семи осіб кожна. Усі люди, що підпадають під дію закону, “протягом 20 днів повинні подати люстраційну заяву (зізнання)”. Ненадання, а також несвоєчасна подача без поважних причин такої заяви, протягом вказаного періоду. тягне за собою відсторонення даних осіб від займаних посад, - зауважується в законопроекті.

У “зізнанні” особа, що підлягає люстрації, має показати, чи “співпрацювала з оперативними працівниками колишнього КДБ СРСР до 1991 року в якості агента, резидента чи іншого негласного нештатного співробітника”, чи не працює на спецслужби інших держав в якості таємного інформатора з 1991 року, чи не дозволяла собі публічних закликів до сепаратизму, чи не “висловлювалася публічно зневажливо про символи Української державності, не чинила наругу над державними символами України”. Чи не причетна вона часом до організації політичних переслідувань учасників національно-визвольного руху часів Другої світової війни та післявоєнного часу. Й наостанок, чи не причетна вона часом до корупційних дій.

Якщо особа щиросердно зізнається у своїй причетності до якихось з перерахованих діянь, за рішенням комісії вона може бути або амністована, або позбавлена права обіймати відповідні посади протягом п’яти років. Якщо наритий люстраційною комісією компромат на громадянина не співпадає зі змістом його “зізнання”, йому світитиме позбавлення права обіймати посади вже протягом 10 років. Втім автори законопроекту передбачили можливість оскарження рішень “люстраційних сімок” у апеляційних судах.