За два тижні до виборів Україні світить «битва» за Вищий адмінсуд?

Провідні політичні сили розгорнули боротьбу за крісло голови Вищого адміністративного суду України, яке ще не звільнилося. Про це пише сьогодні газета «Факти» в статті «Напередодні президентських виборів Вищий адмінсуд, який розглядає виборчі спори, може залишитися без голови?».

Справа в тім, пише газета, що 24 грудня, фактично за два тижні до голосування, спливає термін повноважень діючого голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА. «І вже сьогодні провідні політичні сили розгорнули справжню боротьбу за крісло голови ВАСУ, яке ще не встигло звільнитися».

Як зазначає видання, «вирішення кадрового питання ускладнює відсутність чіткої законодавчої норми, яка б регламентувала порядок призначення голови ВАСУ на новий термін. Згідно із законодавством, подання на призначення голови ВАСУ готує голова Верховного суду України. У той же час, діюча раніше норма про те, що подану кандидатуру затверджує Президент, була скасована рішенням Конституційного суду. У результаті виходить, що кандидатуру повинна затверджувати Рада суддів України, що не передбачене жодним із законів. І вже тим паче жоден документ не пояснює, чому Рада суддів, що з легкої руки голови Верховного суду України складається в основному із суддів загальних судів, ухвалює рішення про призначення голів вищих спеціалізованих судів. Саме тому чимало юристів виступають за те, щоб подання на пост голови Вищого адмінсуду подавав не голова Верховного суду, а Рада суддів адміністративних судів. У будь-якому випадку остаточно врегулювати це питання до виборів навряд чи вдасться, що лише додає конфліктності і невизначеності ситуації в цілому».

Хоч би як там було, зазначають «Факти», перед виборами має бути обраний новий голова ВАСУ. Чи стане ним знову О.ПАСЕНЮК чи буде обрана інша людина - ще не відомо. Але таке рішення має бути ухвалене. Адже виконуючий обов`язки голови суду в даному випадку недоречний - це поставить під сумнів легітимність ухвалених рішень. На думку експертів, у таких умовах і влада, і опозиція, схоже, зацікавлені в тому, щоб О.ПАСЕНЮК залишався на посаді, принаймні, до інавгурації нового Президента».

На думку видання, «О.ПАСЕНЮК є людиною, рівновіддаленою від усіх політичних сил. А це - ключова вимога до судді, якому, можливо, належить вирішити долю виборів. У той же час будь-які політичні ігри, спроби оточення кандидатів у президенти поставити на чолі Вищого адміністративного суду України "свою" людину будуть різко негативно сприйняті суспільством, що, без сумніву, поставить під загрозу законність здійснення правосуддя. А отже, і легітимність виборчого процесу, і його результати».