Дедалі частіше ЗМІ закликають до порушення суверенітету України

У Державному комітеті з телебачення та радіомовлення стурбовані зростанням кількості публікацій та відео- радіоматеріалів, які містять заклики до порушення територіальної цілісності України, розпалюють міжнаціональну і релігійну ворожнечу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань щодо стану свободи слова у регіональних ЗМІ заявив в.о. голови Державного комітету з телебачення та радіомовлення Олег НАЛИВАЙКО.

Крім того, зауважив він, усе частіше з’являються матеріали, які ставлять під сумнів і дискредитують духовні, морально-етичні, культурні та інтелектуальні цінності українського народу.

“Масований вилив подібної інформації призводить до вихолощення в українців почуття патріотизму і гордості за Батьківщину і підмінює комплексом національної меншовартості, дезорієнтує усвідомлення власної національної ідентичності і нав’язує викривлені погляди на події минулого та сьогодення, а отже, фактично розколює наше суспільство”, - сказав він.

Як зауважив О.НАЛИВАЙКО, з цього можна зробити висновок, що гарантоване Конституцію України право на свободу слова може стати запорукою цивілізованого входження українського суспільства до сім’ї націй з усталеними демократичними традиціями, але лише за умови чіткого дотримання балансу інтересів особи, суспільства і держави, їхньої взаємної відповідальності.