Ющенко вимагає викрити корупцію в судах

Президент України Віктор Ющенко незадоволений роботою оперативних підрозділів щодо запобігання та викриття фактів корупції у системі судової гілки влади, яка за своїм покликанням зобов`язана протидіяти цьому небезпечному явищу.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента – Уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Петро ШАТКОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Відповідно до інформації Генеральної прокуратури України, за 9 місяців поточного року слідчими прокуратури направлено до суду 26 кримінальних справ за обвинуваченням 21 судді. Ці результати не відповідають фактичній поширеності корупції у судовій гілці влади, що свідчить про зосередження основних зусиль оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і СБУ на викритті поодиноких випадків хабарництва, вчинених окремими суддями, як правило, низової ланки судів», - сказав П.ШАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, зазначена ситуація поряд з високим рівнем латентності злочинів, пов`язаних з корупцією і хабарництвом, пояснюється передусім неналежною організацією роботи оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо виявлення і документування злочинної діяльності.

«За таких обставин першочергового значення набуває наявність в оперативних підрозділах достатньої інформації про можливе одержання хабарів тими чи іншими суддями, своєчасне заведення за наявності передбачених законом підстав оперативно-розшукових справ та порушення за ними кримінальних справ», - зазначив П.ШАТКОВСЬКИЙ.

У контексті цього він наголосив, що основні показники оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ і Служби безпеки України залишаються на незадовільному рівні.

Враховуючи викладене, П.ШАТКОВСЬКИЙ сказав, що «Президент України звернувся до генерального прокурора та голови СБУ з вимогою невідкладно вжити рішучих заходів щодо запобігання та викриття фактів корупції у системі судової гілки влади, комплексно переглянути ефективність роботи у зазначеній сфері підпорядкованих регіональних органів та про результати детально поінформувати його у десятиденний термін».

За даними Секретаріату Президента, у поточному році у провадженні підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, перебувало всього 113 оперативно-розшукових справ (ОРС) про можливу злочинну діяльність суддів, у тому числі в СБУ - лише 72, а в МВС - 41. За матеріалами ОРС порушено тільки 26 кримінальних справ (тобто менше, ніж у чверті випадків), тоді як майже третину ОРС закрито у зв`язку зі спростуванням матеріалів про злочинну діяльність і не встановленням даних, які вказують на ознаки злочину в діях особи.