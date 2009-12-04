8 грудня 2009 року у м. Чернігів відбудеться круглий стіл „Висвітлення питань міграції та притулку засобами масової інформації”, організований спільно Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Представництвом ООН в Україні та Державним комітетом України у справах національностей та релігії з нагоди Міжнародного дня прав людини (10 грудня).

Метою зустрічі є привернення уваги до висвітлення питань міграції та біженців у ЗМІ, а також обговорення шляхів подолання стереотипів, етичних засад роботи ЗМІ, стандартів об`єктивного висвітлення тематики міграції та біженців. Під час зустрічі буде представлений досвід західноєвропейських країн (зокрема Італія, Великобританія) та рекомендації міжнародних організацій, та будуть надані інформаційні матеріали.

Під час зустрічі журналісти отримають відповіді на наступні питання:

- якою є відповідальність та професійні стандарти у висвітленні питань міграції та притулку;

- як запобігти мові ворожнечі та проявам ксенофобії і ЗМІ;

- етичні засади роботи засобів масової інформації;

- якими є стандарти об`єктивного висвітлення тематики міграції та біженців.

Програма для журналістів з Києва:

7:30 – Зустріч біля станції метро Арсенальна (автобус з логотипом ООН на лобовому склі), трансфер до Чернігівського прес-клубу реформ (Чернігів, пр. Миру, 21-а, к. 64 (6-й пов.).

10.00 – 10.30 Реєстрація, кава/чай

10.30 – 10.50 Вступне слово

Пані Сімона Волькен, Регіональний Представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні

Пані Дайва Вілкєліте, старший координатор програм Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні

Пан Іван Клановець, Начальник Управління міграційної служби у Чернігівській області

10.50 – 11.00 Відповіді на питання журналістів

11.00 – 11.30 Досвід Закарпатської області щодо висвітлення питань міграції і притулку пресою

Пан Микола Товт, Начальник Управління міграційної служби у Закарпатській області

11.30 – 12.00 Відповідальність та професійні стандарти у висвітлення питань міграції та притулку: досвід журналіста

Пан Максим Буткевич, Координатор проекту „Без кордонів” неурядової організації „Соціальна дія”, спеціальний кореспондент телеканалу Інтер, журналіст

12.00 – 12.30 Запобігання мові ворожнечі та проявам ксенофобії

Пан В’ячеслав Лихачов, політолог, аналітик Конгресу національних громад України

12.30 – 13.00 Робота порталу Xenodocuments.org.ua щодо моніторингу мови ворожнечі. Дискусія на тему проявів ворожості до іноземців

Пані Ольга Веснянка, журналіст, редактор Хеnodocuments.org.ua

13.00 – 14.00 Обід.

14:15 – Виїзд до Києва.

Круглий стіл проводиться в рамках Регіонального проекту підтримки захисту біженців, який фінансується Європейським Союзом

Акредитація для участі в події є обов’язковою.

Підтвердити Вашу участь Ви можете Олені Садовнік за номером +38 044 254 00 35, або е-мейлом olena.sadovnik@un.org.ua, до 7 грудня 15:00.

Просимо повідомити Ваш ПІБ, назву ЗМІ, контактний мобільний номер телефону та е-мейл.