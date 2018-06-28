Пірати ХХІ століття: як захистити право інтелектуальної власності
Україна просунулася в боротьбі з правопорушеннями та у захисті прав інтелектуальної власності... Нашу країну частково «амністували» із так званого чорного «Списку 301» (Special 301 Report)...
Сполучені Штати Америки визнали, що Україна останнім часом просунулася в боротьбі з правопорушеннями та у захисті прав інтелектуальної власності. Майже рік тому нашу країну «амністували» — виключили із так званого чорного «Списку 301» (Special 301 Report), який щороку укладає Міжнародний альянс по захисту інтелектуальної власності (США). Однак така "амністія" була лише частковою. За Україною досі пильно спостерігають з-за кордону.
|Ерік Зальцман
За словами заступника голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Валентина Чеботарьова, для подолання "інтелектуального піратства" в Україні було створено Реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, а також інформаційно-довідкову систему з питань правомірного розповсюдження й використання програмного забезпечення. "Сьогодні в базі даних 1137 суб’єктів господарювання, зареєстрованих як таких, що легально створюють та продають програмний продукт в Україні. Будь-хто може долучитися до цього зареєстрованого переліку в Україні та, маючи відповідне бажання, купити легальний програмний продукт", - розповідає Чеботарьов.
Як повідомив чиновник, в Міністерство фінансів України навіть було направлено листа з проханням передбачити в бюджеті 2009 року ресурси на впровадження Концепції легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, однак... завадила світова економічна криза.
Теоретично, зацікавленим у роботі цивілізованого ринку легальної програмної продукції є бізнес. На думку директора департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства фінансів України Ярослава Сидоровича, усі сторони виграли б, якби потужні бізнесові компанії залучалися до співпраці з Мінфіном.
|Морган Вільямс
Директор із захисту прав інтелектуальної власності компанії «Майкрософт» в Україні Юрій Омельченко виступає за необхідність провести оцінку IT-сегменту в Україні, щоб визначити реальний рівень піратства в цій сфері. У свою чергу, профільний департамент запропонував обговорити найближчим часом методологію та організаційні заходи для проведення такої оцінки.
|Юрій Омельченко
Довідка. У 2005 році за ініціативою Уряду США створено Українсько-американську групу співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності, до складу якої увійшли представники Держдепартаменту інтелектуальної власності, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України, інших зацікавлених державних та недержавних організацій, компаній-правовласників, які працюють на українському ринку, та представники Посольства США в Україні. За 4 роки існування групи співпраці проведено дев’ять засідань, на яких обговорювалися актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності. Позитивним результатом діяльності групи співпраці стало прийняття Урядом США рішення щодо відновлення переваг України в рамках Генералізованої системи преференцій, а також зміни статусу України як „пріоритетної іноземної країни” в рамках так званого списку „Special 301” та включення її до „Переліку країн спостереження”.