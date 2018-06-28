Пірати ХХІ століття: як захистити право інтелектуальної власності

Сполучені Штати Америки визнали, що Україна останнім часом просунулася в боротьбі з правопорушеннями та у захисті прав інтелектуальної власності. Майже рік тому нашу країну «амністували» — виключили із так званого чорного «Списку 301» (Special 301 Report), який щороку укладає Міжнародний альянс по захисту інтелектуальної власності (США). Однак така "амністія" була лише частковою. За Україною досі пильно спостерігають з-за кордону.

Дипломат економічного відділу Посольства США в Україні Ерік Зальцман вважає, що за останні роки Україні вдалося значно покращити ситуацію: "Щороку ми звітуємо, констатуючи досягнення вашої країни у сфері захисту прав інтелектуальної власності. І якщо п`ять років тому Україна потребувала більшої уваги через недостатній його рівень, застосовувалися навіть торгові санкції, то тепер ситуація значно покращилася. У першу чергу Україна зацікавлена бути повністю виключеною із списку торговельного представника США – так званого списку „Special 301”.

За словами заступника голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Валентина Чеботарьова, для подолання "інтелектуального піратства" в Україні було створено Реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, а також інформаційно-довідкову систему з питань правомірного розповсюдження й використання програмного забезпечення. "Сьогодні в базі даних 1137 суб’єктів господарювання, зареєстрованих як таких, що легально створюють та продають програмний продукт в Україні. Будь-хто може долучитися до цього зареєстрованого переліку в Україні та, маючи відповідне бажання, купити легальний програмний продукт", - розповідає Чеботарьов.

Як повідомив чиновник, в Міністерство фінансів України навіть було направлено листа з проханням передбачити в бюджеті 2009 року ресурси на впровадження Концепції легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, однак... завадила світова економічна криза.

Теоретично, зацікавленим у роботі цивілізованого ринку легальної програмної продукції є бізнес. На думку директора департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства фінансів України Ярослава Сидоровича, усі сторони виграли б, якби потужні бізнесові компанії залучалися до співпраці з Мінфіном.

Морган Вільямс, президент бізнесової ради «США-Україна», до якої входить понад 110 компаній, погоджується із таким алгоритмом. "Головне завдання для нас – це пропаганда України як держави, у якій можна й потрібно робити бізнес. Ми залучаємо якнайбільше закордонних компаній для того, щоб вони працювали в Україні. А ще ми прагнемо, щоб наші бізнесові кола мали можливість працювати в середовищі, де бізнес можна вести легко й законно. Ми готові до спільних дій з вами для зміцнення добробуту України", – зауважив він.

Директор із захисту прав інтелектуальної власності компанії «Майкрософт» в Україні Юрій Омельченко виступає за необхідність провести оцінку IT-сегменту в Україні, щоб визначити реальний рівень піратства в цій сфері. У свою чергу, профільний департамент запропонував обговорити найближчим часом методологію та організаційні заходи для проведення такої оцінки.

І Омельченко, і представники інших провідних компаній, серед яких ЕРАМ, Softline, ІВМ, «Adobe Systems», «Софтпром», «Лабораторія Касперського» заявляють, що готові спільно виробити «дорожню карту» та відповідні пропозиції щодо легалізації програмного забезпечення в Україні.

Довідка. У 2005 році за ініціативою Уряду США створено Українсько-американську групу співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності, до складу якої увійшли представники Держдепартаменту інтелектуальної власності, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України, інших зацікавлених державних та недержавних організацій, компаній-правовласників, які працюють на українському ринку, та представники Посольства США в Україні. За 4 роки існування групи співпраці проведено дев’ять засідань, на яких обговорювалися актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності. Позитивним результатом діяльності групи співпраці стало прийняття Урядом США рішення щодо відновлення переваг України в рамках Генералізованої системи преференцій, а також зміни статусу України як „пріоритетної іноземної країни” в рамках так званого списку „Special 301” та включення її до „Переліку країн спостереження”.