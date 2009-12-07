Білоруським силовикам розв'язали руки

12:26, 07 грудня 2009
Права людини
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Заарештовувати і обшукувати тепер можна без санкції прокурора

Парламент Білорусі вчора прийняв поправки до законодавчих актів з питання посилення боротьби зі злочинністю, що дозволяють працівникам силових відомств проводити арешти, обшуки без санкції прокуратури, повідомляє «Газета.ру».

Таким чином, згідно з поправками, міністр внутрішніх справ, голова КДБ, директор департаменту фінансових розслідувань (ДФР) дістали право без санкції прокурора дозволяти провадження окремих оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій (взяття під варту, обшук, прослуховування і запис переговорів, огляд житла).

За словами директора Національного центру законодавства і правових досліджень Вадима ІПАТОВА, «такі дії використовуватимуться у виняткових випадках, насамперед, для попередження тяжких, особливо тяжких і корупційних злочинів».

При цьому керівники правоохоронних органів зможуть приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій за умови обов`язкового протягом 24 годин повідомлення генерального прокурора, який не зможе скасувати таку ухвалу, але при здійсненні конституційної функції нагляду зможе його опротестувати.

 

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