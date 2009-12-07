Оголошення лауреатів антипремії в галузі прав людини "Будяк року-2009"

10 грудня о 10:30 в приміщенні Інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) в рамках проекту "УНІАН-Права людини" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" відбудеться урочисте оголошення лауреатів Антипремії Української Гельсінської спілки з прав людини "Будяк року - 2009".

Антипремія присуджується за найбільш ганебні та небезпечні порушення прав людини та основних свобод, що відбулися за минулий рік.

Порушники були обрані з 17 претендентів, серед яких міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, омбудсман Ніна Карпачова, Верховний Суд України, Антимонопольний комітет, міські голови Одеси та Львова.

Учасники прес-конференції: голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко, член правління ГО Інститут "Республіка" Володимир Чемерис.

Контакти: Марина Говорухіна 8050 612 00 20.

Генеральний правовий медіа-партнер Антипремії: газета "Юридическая практика".

Головний інформаційний партнер Антипремії: Інформаційне Агентство "УНІАН".