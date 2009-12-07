Візит доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ в Україну

Пані Ренате Вольвенд (Ліхтенштейн, Група Європейської народної партії), доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань дотримання Україною зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи, відвідає з черговим моніторинговим візитом Київ з 7 по 8 грудня. Протягом свого візиту пані Вольвенд ознайомиться із законодавчими рамками президентських виборів, що відбудуться 17 січня 2010 року, та оцінить стан реформування системи прокуратури, реформи судової системи та розробку єдиного виборчого кодексу.

Плануються зустрічі з Головою Верховної Ради України Володимиром Литвином, Міністром юстиції Миколою Оніщуком, Головою Верховного суду Василем Онопенком та представником Конституційного суду України. Пані Вольвенд також зустрінеться з національною делегацією України в ПАРЄ, членами парламентської робочої групи з розробки єдиного виборчого кодексу, а також з представниками неурядових організацій.

Прес-конференція пані Вольвенд відбудеться 8 грудня о 18.00 в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ".

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