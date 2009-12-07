8 грудня 2009 року о 12.30 у приміщенні УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена презентації нових напрямків діяльності та конкурсів Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження”.

На прес-конференції будуть представлені стратегічні напрямки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження” на 2010 рік, визначені на основі аналізу наслідків економічної в Україні. Учасники заходу дізнаються про актуальні соціальні проблеми українців, викликані кризою, та стратегію фонду “Відродження”, направлену на їх подолання.

Представники Міжнародного фонду “Відродження” презентують здобутки Антикризової програми та оголосять нові конкурси, які прагнуть підтримати гуманітарні та соціальні проекти громадських організацій та благодійних фондів, спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від кризи. Під час прес-конференції будуть обговорюватися можливості залучення місцевої влади до підтримки антикризових проектів та підписано меморандум про співпрацю між Антикризовою гуманітарною програмою фонду “Відродження” та місцевою владою Сумської області щодо спільного фінансування антикризових проектів, підтриманих Фондом.

В прес-конференції братимуть участь:

Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”

Руслан Краплич, директор Антикризової гуманітарної програми

Микола Лаврик, Голова Сумської обласної державної адміністрації

Володимир Токар, Голова Сумської обласної ради

Богдан Шиба , міський голова Луцька

Прес-конференція відбудеться в конференц-залі інформаційної агенції УНІАН за адресою вул. Хрещатик, 4. Початок реєстрації: о 12.00, за редакційним посвідченням.

За додатковою інформацією звертатися до Катерини Смаглій, менеджера Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження”, тел. 461 97 09, smagliy@irf.kiev.ua та Анастасії Гринько, PR-менеджера Міжнародного фонду “Відродження”, тел. 461 95 00, grynko@irf.kiev.ua