Луценко попросив інвалідів поділитися з міліцією

У Міністерстві внутрішніх справ України роз’яснюють, що керівник відомства Юрій ЛУЦЕНКО просить Кабінет міністрів передати дільничним інспекторам 5 тис. автомобілів з числа тих, що будуть виділені інвалідам.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України коментарі з приводу розповсюдженої вчора інформації у ЗМІ про ініціативу Ю.ЛУЦЕНКА стосовно транспортного забезпечення дільничних інспекторів.

У департаменті заявляють, що ця інформація “не зовсім коректно відображає ситуацію, про яку заявив міністр внутрішніх справ України”.

“Вважаємо за необхідне уточнити, що, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2009 року №1270 “Питання залучення у 2009 році під державну гарантію іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо закупівлі засобів реабілітації (автомобілів) для забезпечення інвалідів з метою посилення соціальної захищеності громадян України” передбачено закупити за рахунок залучення коштів китайських кредиторів 30 тисяч автомобілів з метою посилення соціальної захищеності громадян України. Саме з цієї кількості автомобілів Юрій ЛУЦЕНКО просить виділити 5 тисяч машин для працівників міліції, а точніше – служби дільничних інспекторів”, - зазначають у ДГЗ МВС.

У відомстві наголошують, що саме дільничні знаходяться найближче до громадян і часто є першими представниками влади та правоохоронних органів, в основному на селі, до яких люди звертаються в разі потреби. Однак служба дільничних працівників міліції наразі забезпечена автотранспортом лише на 44% від потреби. Водночас сільському дільничному доводиться обслуговувати кілька населених пунктів, відстань між якими через відсутність службового автомобіля доводиться долати на попутному транспорті. Це, у свою чергу, не може не впливати на показники ефективності роботи підрозділів ДІМ.

За даними департаменту, наразі органи внутрішніх справ потребують значного оновлення парку автотранспорту, адже 30% з 15 тис. автомобілів уже підлягають списанню. Загалом потреба в автотранспорті Міністерства внутрішніх справ становить 22,4 тис. автомашин, тобто для нормального функціонування підрозділів потрібно ще придбати понад 7 тис. авто.

“Зважаючи на неможливість через фінансову скруту задовольнити потреби Міністерства внутрішніх справ України в автомобілях загалом, Юрій ЛУЦЕНКО вважає можливим хоча б частково зрушити цю проблему з місця”, - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня під час поїздки до Черкаської області Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією виділити кошти на придбання службових автомобілів для правоохоронців, у тому числі на 5 тис. автомобілів для дільничних інспекторів.