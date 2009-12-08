Дискусія "Страх і ненависть в Україні"
10 грудня 2009 року о 18:30 у Фундаціі Центр Сучасного Мистецтва (Староакадемічний корпус НаУКМА, Сковороди 2) в рамках проекту «Революційні моменти» пройде відкрита дискусія про фізичне, інтелектуальне і правове насильство, яке стає в Україні дедалі помітнішим.
Від погрому книжкової презентації та підпалу галереї до маршу проти нелегальної міграції під неприховано фашистськими гаслами і прапорами, від диктатури закону у «справі Володарского» до закону диктатури в законопроекті 404. Що об`єднує ці ситуації та чому вони стали можливими в теперішній Україні? Про який стан суспільних справ свідчать ці симптоми?
Митці, інтелектуали, письменники, правозахисники та активісти – середовища, які надміру рідко перетинаються і комунікують в реаліях українського суспільного життя – зустрінуться, щоби обговорити низку інцидентів, пов’язаних із наступом на засадничі громадські свободи: свободу вибору, свободу висловлювання, свободу творчого вираження. І форми можливої та необхідної суспільної реакції.
Учасники дискусії:
Аркадій Бущенко, експерт Харківської правозахисної групи
Лайма Гейдар, лідерка Інформаційно-освітнього центру "Жіноча Мережа"
Алевтина Кахідзе, художниця
Андрій Портнов, історик, головний редактор часопису «Україна Модерна»
Модератор: Юрій Рибачук
Організатори: Фундація ЦСМ, видавництво «Критика», проект «Без кордонів» Центру «Соціальна дія», тижневик «Коментарі», ГО «ІНСАЙТ», фонд Гайнріха Бьолля в Україні.
Проект «Революційні моменти» організовано Польським інститутом у Києві, Фундацією ЦСМ, НаУКМА та Інститутом Адама Міцкевича
Повна програма і більше інформації про проект – у додатках та на блозі www.revolutionary-moments.blogspot.com