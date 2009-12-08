Дискусія "Страх і ненависть в Україні"

10 грудня 2009 року о 18:30 у Фундаціі Центр Сучасного Мистецтва (Староакадемічний корпус НаУКМА, Сковороди 2) в рамках проекту «Революційні моменти» пройде відкрита дискусія про фізичне, інтелектуальне і правове насильство, яке стає в Україні дедалі помітнішим.

Від погрому книжкової презентації та підпалу галереї до маршу проти нелегальної міграції під неприховано фашистськими гаслами і прапорами, від диктатури закону у «справі Володарского» до закону диктатури в законопроекті 404. Що об`єднує ці ситуації та чому вони стали можливими в теперішній Україні? Про який стан суспільних справ свідчать ці симптоми?

Митці, інтелектуали, письменники, правозахисники та активісти – середовища, які надміру рідко перетинаються і комунікують в реаліях українського суспільного життя – зустрінуться, щоби обговорити низку інцидентів, пов’язаних із наступом на засадничі громадські свободи: свободу вибору, свободу висловлювання, свободу творчого вираження. І форми можливої та необхідної суспільної реакції.

Учасники дискусії:

Аркадій Бущенко, експерт Харківської правозахисної групи

Лайма Гейдар, лідерка Інформаційно-освітнього центру "Жіноча Мережа"

Алевтина Кахідзе, художниця

Андрій Портнов, історик, головний редактор часопису «Україна Модерна»

Модератор: Юрій Рибачук

Організатори: Фундація ЦСМ, видавництво «Критика», проект «Без кордонів» Центру «Соціальна дія», тижневик «Коментарі», ГО «ІНСАЙТ», фонд Гайнріха Бьолля в Україні.

Проект «Революційні моменти» організовано Польським інститутом у Києві, Фундацією ЦСМ, НаУКМА та Інститутом Адама Міцкевича

Повна програма і більше інформації про проект – у додатках та на блозі www.revolutionary-moments.blogspot.com