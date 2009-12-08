Прокуратура закінчила розплутувати справу "погогівського маньяка"

Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи проти працівників Пологівського райвідділу міліції за застосування насильства на допитах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства закінчено розслідування кримінальної справи стосовно працівників Пологівського районного відділу УМВС України в Запорізькій області (4 осіб) за ч.2 ст. 127, ч.3 ст.365, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.371 Кримінального кодексу України у застосуванні влітку 2003 року катування та іншого насильства до громадянина Д. з метою примусити зізнатись його у скоєнні злочину, якого він не вчиняв, а саме в зґвалтуванні малолітньої.

Також притягується до кримінальної відповідальності за звинуваченням в умисній фальсифікації доказів у даній кримінальній справі, шляхом використання займаного службового становища, слідчий прокуратури Пологівського району за ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 374 Кримінального кодексу України.

Вказана кримінальна справа направлена до Верховного Суду України для визначення підсудності.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишніх першого заступника начальника Пологівського РВ УМВС України в Запорізькій області та оперуповноваженого карного розшуку і нині діючого оперативного працівника. У ході дослідчої перевірки встановлено, що вказаними особами шляхом застосування фізичного та психічного насильства під час допитів та проведення слідчих дій було примушено до зізнання громадянина Д. у зґвалтуванні малолітньої.

Враховуючи зізнання підсудного Сергія ТКАЧА, який обвинувачується у скоєнні цілого ряду вбивств, у зґвалтуванні малолітньої та інші обставини справи, Генпрокуратурою внесено подання до Апеляційного суду Запорізької області про скасування у порядку виняткового провадження вироку Пологівського районного суду щодо громадянина Д., яке було задоволено, а незаконно засудженого звільнено з-під варти.

Див. також: Бережись міліціонера!