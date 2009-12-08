Сорос підтримає українців, по яких вдарила криза

Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду “Відродження” оголосила проведення двох нових конкурсів на підтримку тих верствах населення, які найбільше постраждали від фінансово-економічної кризи.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Євген БИСТРИЦЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, проводитимуться конкурси “Підтримка культурницьких, просвітницьких та мистецьких ініціатив” і “Надання соціальних послуг громадськими та благодійними організаціями”.

Є.БИСТРИЦЬКИЙ зазначив, що загальний бюджет конкурсів становитиме 2,5 млн. грн. За його словами, під час кризи не так багато знайшлося проектів, які дійсно необхідно підтримувати. “Зараз під час кризи зрозуміло, що кошти розраховані у першу чергу на дітей, безробітних, молодь, мешканців сільської місцевості, представників малого бізнесу - тобто малозахищених верств населення”, - додав він.

У свою чергу директор Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження” Руслан КРАПЛИЧ зауважив, що стратегічні напрямки програми формуються за результатами громадських обговорень в різних регіонах.

За його словами, саме за наслідками таких обговорень з’ясувалося, що під час кризи відбулося значне скорочення бюджетного асигнування на забезпечення діяльності соціальної інфраструктури, а також значне зростання кількості безробітних.

Як сказав Р.КРАПЛИЧ, у конкурсі щодо підтримки культурницьких ініціатив можуть взяти участь громадські організації, благодійні фонди, мережі та об’єднання, які реалізують високоякісні гуманітарні проекти і працюють у сфері культури та мистецтва; асоціації та спілки митців; дитячі творчі колективи; суспільно-гуманітарні журнали, аналітичні і популярні мистецькі журнали та часописи; видавництва, що спеціалізуються на виданні фундаментальної науково-гуманітарної літератури; громадські організації, що допомагають митцям-аматорам, які належать до категорії осіб з особливими потребами. Подані ними проекти можуть стосуватися організації благодійних концертів, виставок, музичних конкурсів, створення веб-сторінок аналітичних і мистецьких журналів, іншої культурної діяльності. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 6 місяців.

Загальний бюджет конкурсу становить 800 тисяч гривень, а можливий розмір гранту - від 25 тисяч до 50 тисяч гривень.

Другий конкурс, повідомив Р.КРАПЛИЧ, спрямований на підтримку соціальних послуг громадськими організаціями та благодійними фондами і стосуватиметься організацій та фондів, що працюють з сиротами, молоддю, самотніми малозабезпеченими пенсіонерами тощо. Пріоритет надаватиметься проектам, що передбачатимуть співпрацю громадської організації або благодійного фонду з органами державної влади, готовими дофінансувати 50% бюджетів проектів, поданих на розгляд до фонду “Відродження”.

Крім того, за словами Р.КРАПЛИЧА, враховуючи складність проблем, що потребують комплексного вирішення в умовах кризи, фонд “Відродження” ініціював створення антикризового консорціуму, головною метою якого є об’єднання зусиль представників донорських організацій, соціально відповідального бізнесу і влади.

На даний момент, сказав він, уже є ініціативи від влади Сумської області ті Луцька, які першими погодилися до створення такого консорціуму.

Р.КРАПЛИЧ наголосив, що згідно із домовленостями, Сумська обласна рада та міська рада Луцька у місцевих бюджетах на 2010 рік передбачать можливості для дофінансування спільних проектів.