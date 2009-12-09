Президент ветував закон щодо звільнення судей Конституційного Суду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради України закон “Про внесення змін до деяких законів України» (щодо діяльності Конституційного Суду)”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Верховна Рада ухвалила даний закон 5 листопада.

Документом передбачено внести зміни до закону України “Про Конституційний Суд України», зокрема, викласти в новій редакції статтю про звільнення судді КС з посади. Нею передбачено, що суддю КС звільняє з посади орган, який його призначив, у разі: закінчення строку призначення; досягнення суддею 65 років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я; порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього закону; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Ряд рішень про звільнення судді Конституційного Суду України з посади, зокрема, у випадку закінчення строку призначення; досягнення суддею шістдесяти п`яти років; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я може бути прийнято на засіданні Конституційного Суду України, якщо орган, який призначив на посаду суддю, протягом одного місяця з дня настання обставин, передбачених цими пунктами, не прийняв відповідного рішення.

В новій редакції прийнято статтю “Суб`єкти права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України”.

Також передбачено доповнити статтю 90 закону щодо форми й змісту звернення Верховної Ради України про дачу висновку КС щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту на підставі частини шостої статті 111 Конституції України.

В.ЮЩЕНКО висловив зауваження до даного закону.

Президент зазначає, що врегулювання питання щодо процедури звільнення судді Конституційного Суду є нагальним. Водночас він наголошує, що запропонований даним законом спосіб вирішення даного питання на законодавчому рівні не може бути підтриманий, оскільки він не узгоджується з нормами частини п`ятої статті 126, статті 149 Конституції України та, відповідно, нормами пункту 26 частини першої статті 85, пункту 22 частини першої статті 106 та частини другої статті 148 Конституції України. Не відповідає такий підхід і статтям 147, 150, іншим нормам Конституції України, якими визначено повноваження єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

Президент також не погоджується із запропонованою редакцією частини третьої статті 23 закону «Про Конституційний Суд України» в частині звільнення з посади судді КС з часу, який зазначено в акті про звільнення, адже така редакція не виключає можливості звільнення судді Конституційного Суду з посади з часу, який передує дню прийняття акта про його звільнення. Отже, в разі запровадження зазначеної норми може бути, зокрема, поставлено під сумнів легітимність низки рішень КС, ухвалених за участю звільненого у такий спосіб судді Конституційного Суду.

Таким чином, пропонований наведеним положенням частини третьої статті 23 закону «Про Конституційний Суд України» спосіб урегулювання питання щодо звільнення судді Конституційного Суду з посади може призвести до правової невизначеності і тому не може бути підтриманий. Президент пропонує ВР вилучити із закону норми, які суперечать Конституції.