Викрито злочинну групу, яка продавала дівчат до Росії

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Головного управління МВС в Луганській області припинили діяльність транснаціональної злочинної групи, які займались вербуванням і продажем дівчат до Росії з метою сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, встановлено, що вони лише упродовж листопада цього року завербували і переправили до Москви п`ятьох громадянок України, чотири з яких - неповнолітні.

До складу організованої злочинної групи входили громадяни РФ, які перебували в міждержавному розшуку, та жителі Луганської області.

Стосовно учасників транснаціональної злочинної групи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.149 "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинена організованою групою" Кримінального кодексу України.

Організатора та одного з активних учасників злочинної групи заарештовано. Триває досудове слідство.