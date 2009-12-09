Україна залишиться під моніторингом ПАРЄ і після виборів

Доповідач Комітету з питань моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД не може пообіцяти, що після президентських виборів ПАРЄ припинить моніторинг України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я нічого пообіцяти не можу, в тому числі, що після цих виборів моніторингові процедури будуть припинені», - сказала доповідач ПАРЄ.

За словами Р.ВОЛЬВЕНД, вона весь час сподівається, що ось-ось моніторинг з України буде знято, але це залежить не стільки від Ради Європи, скільки від самої України, яка 15 років тому добровільно взяла на себе зобов’язання.

«Тому я постійно прошу, щоб Україна нарешті продемонструвала політичну волю», - підкреслила Р.ВОЛЬВЕНД.

При цьому вона зауважила, що розуміє складнощі, які виникають під час розгляду тих чи інших законопроектів у парламенті. «Але для того, щоб моніторинг був знятий, потрібно щось робити», - сказала доповідач.

При цьому Р.ВОЛЬВЕНД нагадала, що серед іншого, в Україні досі не ухвалені новий Кримінально-процесуальний кодекс та закон про прокуратуру. Вона висловила сподівання, що уряд найближчим часом внесе на розгляд парламенту проект КПК, а Верховна Рада визначить його розгляд як невідкладний і найближчим часом ухвалить хоча б у першому читанні.

Також Р.ВОЛЬВЕНД повідомила, що під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ вони практично домовились розробити «дорожню карту» виконання зобов’язань, взятих на себе Україною, перед вступом до Ради Європи, визначивши пріоритетність розгляду тих чи інших законопроектів.