Тимошенко доручила створити дисциплінарні комісії для судей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила першому віце-прем’єр-міністру України Олександру ТУРЧИНОВУ координувати підготовку законопроекту про формування дисциплінарних комісій суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала вчора на засіданні уряду.

«Я хочу доручити у найближчий час, щоб ми розглянули і внесли у Верховну Раду спеціальний порядок і спеціальні права формування і функціонування дисциплінарних комісій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, відповідні робочі групи мають працювати на основі Міністерства юстиції. «Поки ми не зробимо такі дисциплінарні комісії, щоб могли на кожного суддю мати управу і при чому представляли громадянське суспільство, а не чергову продажну гілку влади – я думаю, що нічого не буде», - вважає вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає за доцільне розробити законопроект, який надасть право кожній новій структурі, які ведуть слідство, порушувати кримінальні справи проти посадовців, а також направляти їх до суду.