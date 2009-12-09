Цикл семінарів на тему: "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання футбольних асоціацій та його комерційних партнерів"

Упродовж двох тижнів у містах, де відбуватимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, пройде низка семінарів на тему: "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання футбольних асоціацій та його комерційних партнерів".

З 8 по 11 грудня 2009 року відбудуться семінари в м. Донецьк та м. Харків, з 16 по 18 – у м. Львів.

Від державної системи правової охорони інтелектуальної власності участь у заходах беруть перший заступник голови Держдепартаменту Володимир Жаров, заступник директора ДП "Український інститут промислової власності" Анатолій Горнісевич та інші.

Закон України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", прийнятий 19 квітня 2007 року, гарантує захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА). При цьому забороняється пряме та непряме використання в будь-який спосіб найменування, позначення, знака чи іншого об`єкта права інтелектуальної власності УЄФА без його дозволу.

Відповідно до цього Закону на центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Міністерство освіти і науки України, покладено низку завдань:

• проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності УЄФА спеціалізованою групою експертів з тим, щоб державна реєстрація цих прав здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки;

• швидке виявлення заявок, які суперечать будь-якій заявці або реєстрації прав УЄФА, розгляд спеціалізованою групою експертів у терміновому порядку заперечень проти зазначених заявок та невідкладне прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.

У складі Міністерства освіти і науки України діє Держдепартамент інтелектуальної власності, який є урядовим органом державного управління та бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та організаційно забезпечує правову охорону інтелектуальної власності в Україні.

На виконання наказу Держдепартаменту від 09.01.2008 року № 01 утворено спеціалізовану групу експертів з питань інтелектуальної власності, завданням якої є вирішення питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю УЄФА, під час прийняття Держдепартаментом рішень щодо видачі патентів та свідоцтв, а також здійснення відповідних державних реєстрацій прав.

У 2008 році проведено вісім засідань цієї спеціалізованої групи експертів. Кабінет Міністрів України постановою від 22 лютого 2008 року № 107 затвердив Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою створення правових, соціальних, економічних та організаційних умов організації цього заходу. Названа Програма, зокрема, конкретизує заходи із захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів і додатково до зазначених вище заходів покладає на Міністерство освіти і науки України такі завдання:

• створення автоматизованої бази даних інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів і розроблення відповідного програмного продукту та інструкції для користувача;

• фінансування діяльності робочих груп з розроблення методичних рекомендацій та інших документів щодо проведення експертизи заявок та здійснення державної реєстрації прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів;

• організація та проведення семінарів, конференцій тощо з питань, які стосуються набуття та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів;

• вивчення досвіду щодо набуття та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів під час підготовки та проведення чемпіонатів Європи з футболу в зарубіжних країнах.