Прес-клуб: „Участь України в міжнародних механізмах захисту прав людини”

У рамках відзначення Дня прав людини 10 грудня ц.р. о 12.00 у Міністерстві закордонних справ України відбудеться засідання Прес-клубу за участю професора, Посла, Глави делегації України на сесіях Ради ООН з прав людини Володимира Василенка Тема прес-клубу: „Участь України в міжнародних механізмах захисту прав людини”. Місце проведення: Дипломатична академія України, вул. В.Житомирська, 2. Прес-служба МЗС оголошує акредитацію на висвітлення засідання Прес-клубу, яка завершується 10 грудня об 11.00. Тел. для акредитації: 238 15 29, 238 17 20, 238 16 83.

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