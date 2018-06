12 грудня о 13.00 год. поруч з головним виходом з метро «Хрещатик» відбудеться флеш-моб «Танцюємо за клімат!», присвячений «екватору» кліматичних переговорів ООН в Копенгагені.

Організатори події – активісти кліматичного руху. Завдання учасників – показати, що громадськість постійно пильнує за всіма кліматичними подіями та мріє про чесні і справедливі результати перемовин, а саме – зменшення викидів СО2 в атмосфері. Адже Україна вже на другий день переговорів отримала одразу дві нагороди: "Динозавр дня" за найбільш неконструктивну позицію на переговорах, а також за найнижчий рівень доступу до екологічної інформації . Це зумовлено тим, що офіційна позиція України означає збільшення викидів парникових газів на 75% від сьогоднішнього рівня до 2020 року.

Контакти: Любов Єремічева, 063 628 67 57 - jeremicheva@gmail.com

Довідково :

По всьому світу в цей день також пройдуть акції ініціативи 350.org у формі вечірнього пильнування зі свічками. Оскільки в Україні акції зі свічками стійко асоціюються із подіями голодомору, кліматичний рух обрав для себе іншу форму пильнування – танці як спосіб солідарності із Міжнародною спільнотою.

Нагорода "Динозавр дня" ("Fossil of the day") ініційована мережею міжнародних екологічних громадських організацій CAN International, яка складається з 500 екологічних організацій з усього світу. Нагорода "Динозавр дня" видається країнам, які найбільше гальмують переговорний процес та не сприяють попередженню зміни клімату. В минулому серед основних номінантів часто можна були зустріти США, Росію, Канаду (найбільші забруднювачі атмосфери у світі), а зараз й Україну. Рішення про вибір країн приймається голосуванням представників різних екологічних організацій.