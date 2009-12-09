Круглий стіл на тему: «Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі»
У четвер, 10 грудня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" до Міжнародного дня прав людини відбудеться засідання "круглого столу" на тему: «Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі». Організатор: фонд «Відкрита політика» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.
Під час заходу буде презентовано підготовлену експертами Фонду аналітичну доповідь «Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу».
На захід запрошені: представники органів державної влади, парламентарі, представники громадських організацій, національних товариств та земляцтв, експерти (в т.ч. з Російської Федерації, Литовської та Чеської Республік), науковці, ЗМІ.
Завдання "круглого столу":
- обговорення проблем дотримання прав дітей національних меншин в Україні;
- презентація соціологічного дослідження та аналізу державної політики щодо дотримання прав дітей національних меншин в Україні;
- обмін кращими практиками (в т.ч. і міжнародними), які націлені на формування міжкультурного діалогу серед учнів;
- розробка рекомендацій державним органам та органам місцевого самоврядування щодо профілактики проявів нетерпимості в дитячому середовищі.
Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").
Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.
Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.