Круглий стіл на тему: «Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі»

У четвер, 10 грудня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" до Міжнародного дня прав людини відбудеться засідання "круглого столу" на тему: «Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі». Організатор: фонд «Відкрита політика» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Під час заходу буде презентовано підготовлену експертами Фонду аналітичну доповідь «Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу».

На захід запрошені: представники органів державної влади, парламентарі, представники громадських організацій, національних товариств та земляцтв, експерти (в т.ч. з Російської Федерації, Литовської та Чеської Республік), науковці, ЗМІ.

Завдання "круглого столу":

- обговорення проблем дотримання прав дітей національних меншин в Україні;

- презентація соціологічного дослідження та аналізу державної політики щодо дотримання прав дітей національних меншин в Україні;

- обмін кращими практиками (в т.ч. і міжнародними), які націлені на формування міжкультурного діалогу серед учнів;

- розробка рекомендацій державним органам та органам місцевого самоврядування щодо профілактики проявів нетерпимості в дитячому середовищі.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

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