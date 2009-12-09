12-13 грудня в мінській галереї сучасного мистецтва «Ў» відбуватиметься перший фестиваль актуального українського мистецтва в Білорусі «Перелаз». Його відвідувачі зможуть насолодитися незадекларованими українськими віршами, думками та переживаннями.

«Перелаз» є своєрідною відповіддю фестивалю «Білоруська весна», що три роки поспіль репрезентував білоруську неофіційну культуру в Україні. Таким чином організатори вирішили вирівняти баланс культурного обміну між нашими державами, посиливши напрям Київ-Мінськ.

До Мінська приїде український поет та перекладач Сашко Ірванець, щоб разом з Уладзімером Арловим зустрітися із білоруськими читачами. Слемери Дмитро Лазуткін, Артем Полежака, Павло Коробчук у складі української поетичної збірної дадуть бій потужній білоруській команді; ведучим слему буде Андрей Хадановіч.

Організатором фестивалю є творча ініціатива “Білоруський десант” – спільнота небайдужих до свіжої і актуальної білоруської культури українських громадян, готових просувати її в Україні. Ця формація допомагає цікавому білоруському contemporary art знаходити свого споживача в Україні, а відтепер репрезентує українське мистецтво в Білорусі.

«Перелаз» гостинно приймає в свій творчий простір галерея сучасного мистецтва “Ў”, що знаходиться за адресою: пр. Незалежності, 37А. Інформаціні партнери фестивалю — портал громадянської кампанії «Будзьма!» та газета «Наша Ніва»

Програма, афіша та вся свіжа інформація про фестиваль – на сайті belarus.org.ua.